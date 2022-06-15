Коронка по бетону Seb (90 мм)
Арт. О00000006050
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
max диаметр, мм
|90
|
Количество предметов, шт
|1
- Коронка по бетону, диаметр 90 мм. Применяется на перфораторах с креплением SDS-PLUS и SDS-MAX для просверливания отверстий в бетоне, керамической облицовочной плитке, кирпиче, гипсовой плите, а также в природном и искусственном камне.
Преимущества
- Корпус коронки изготовлен из высококачественной углеродистой стали, что обеспечивает длительный срок службы
- Коронка имеет твердосплавные усиленные резцы, которые установлены под отрицательным углом в 7° для сглаживания динамических нагрузок
- В комплект входит удлинитель SDS-PLUS
- При работе с перфоратором можно использовать функцию «сверление с ударом»