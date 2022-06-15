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Коронка по бетону Seb (90 мм)
5.0
2
1 180 ₽
Коронки для перфораторов
    Коронка по бетону Seb (90 мм)
    Арт. О00000006050
    5.0
    2
    Коронка по бетону Seb (90 мм)

      Коронка по бетону Seb (90 мм)

      1 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006050
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      max диаметр, мм
      		90
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      1 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка по бетону, диаметр 90 мм. Применяется на перфораторах с креплением SDS-PLUS и SDS-MAX для просверливания отверстий в бетоне, керамической облицовочной плитке, кирпиче, гипсовой плите, а также в природном и искусственном камне.

        Преимущества

        • Корпус коронки изготовлен из высококачественной углеродистой стали, что обеспечивает длительный срок службы
        • Коронка имеет твердосплавные усиленные резцы, которые установлены под отрицательным углом в 7° для сглаживания динамических нагрузок
        • В комплект входит удлинитель SDS-PLUS
        • При работе с перфоратором можно использовать функцию «сверление с ударом»