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Корпус для картриджного фильтра ДЖИЛЕКС 1МС 10 9071
5.0
1
Найти аналог
Для водяных фильтров
    Корпус для картриджного фильтра ДЖИЛЕКС 1МС 10 9071
    Арт. X16910801427
    5.0
    1
    Корпус для картриджного фильтра ДЖИЛЕКС 1МС 10 9071

      Корпус для картриджного фильтра ДЖИЛЕКС 1МС 10 9071

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801427
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		215х205х445
      Вес, кг
      		3.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Корпус для картриджного фильтра Джилекс 1 МС 10 из прозрачного поликарбоната - предназначен для работы под давлением и устанавливается на входе в систему водоснабжения. В качестве материала применяется только первичное сырье.

        Преимущества

        • основание корпуса имеет латунные закладные и комплектуется пластиковым кронштейном и ключом.
        • в производстве корпусов используются только материалы пищевого класса.