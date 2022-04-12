Корпус для картриджного фильтра ДЖИЛЕКС 1МС 10 9071
Арт. X16910801427
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|215х205х445
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Вес, кг
|3.7
- Корпус для картриджного фильтра Джилекс 1 МС 10 из прозрачного поликарбоната - предназначен для работы под давлением и устанавливается на входе в систему водоснабжения. В качестве материала применяется только первичное сырье.
Преимущества
- основание корпуса имеет латунные закладные и комплектуется пластиковым кронштейном и ключом.
- в производстве корпусов используются только материалы пищевого класса.