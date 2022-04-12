Корпус для картриджного фильтра ДЖИЛЕКС 1МС 10 9071

Преимущества

основание корпуса имеет латунные закладные и комплектуется пластиковым кронштейном и ключом.

в производстве корпусов используются только материалы пищевого класса.

Корпус для картриджного фильтра Джилекс 1 МС 10 из прозрачного поликарбоната - предназначен для работы под давлением и устанавливается на входе в систему водоснабжения. В качестве материала применяется только первичное сырье.