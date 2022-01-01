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Корпус Гейзер FH017 3/4" 10SL 90051
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Для водяных фильтров
    Корпус Гейзер FH017 3/4" 10SL 90051
    Арт. X16910801355
    Корпус Гейзер FH017 3/4" 10SL 90051

      Корпус Гейзер FH017 3/4" 10SL 90051

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910801355

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Корпус фильтра для холодной воды стандарта 10 SL на ½ дюйма, продолжает серию магистральных систем очистки универсального назначения от российского производителя Гейзер. Компания разработала модель из прочного и безопасного пластика, способного выдерживать высокое рабочее давление до 7 атм. Конструкция простая, имеет вход и выход для подключения водопроводных шлангов. Не требует сложного обслуживания и частой замены картриджа. В наборе имеется ключ для откручивания колбы и стандартный набор для монтажа.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы