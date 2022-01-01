Корпус Гейзер FH017 3/4" 10SL 90051

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Корпус фильтра для холодной воды стандарта 10 SL на ½ дюйма, продолжает серию магистральных систем очистки универсального назначения от российского производителя Гейзер. Компания разработала модель из прочного и безопасного пластика, способного выдерживать высокое рабочее давление до 7 атм. Конструкция простая, имеет вход и выход для подключения водопроводных шлангов. Не требует сложного обслуживания и частой замены картриджа. В наборе имеется ключ для откручивания колбы и стандартный набор для монтажа.