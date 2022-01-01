Заказать корпус Makita 181675-5 Корпус Makita 181675-5 – это запчасть, которая применяется в целях установки на смену непригодным деталям. Запасные части производства бренда Makita характерны устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их заменят вам больше не придется волноваться за продуктивность: Корпуса производства компании Makita отличаются высоким качеством. Цена, которая составляет 1 083 р. на представленную запчасть оправдана применением высококачественных ресурсов.



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