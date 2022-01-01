Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Корпус Makita подшипника 158899-8
Найти аналог
Корпуса
    Корпус Makita подшипника 158899-8
    Арт. X38736460
    Корпус Makita подшипника 158899-8

      Корпус Makita подшипника 158899-8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38736460

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Оформить заказ на корпус Makita подшипника 158899-8

        Корпус Makita подшипника 158899-8 представляет собой деталь, предназначенная в целях монтирования на смену сломанным запчастям. Детали от компании Makita характеризуются высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после их замены можно не переживать за работоспособность: Корпуса от бренда Makita отвечают высоким стандартам качества. Стоимость, составляющая 377 руб. на представленную деталь оправдана использованием износостойких ресурсов.

        Перед тем, как приобрести узнайте, обладают ли совместимостью эти Корпуса с вашей техникой. У вас есть возможность произвести замену своими силами, но мы советуем обратиться в центр сервисного обслуживания «Бигам»: профессиональные специалисты встроят Корпуса в ваше оборудование.

        Корпус Makita подшипника 158899-8 у вас есть возможность купить на сайте www.bigam.ru по цене в 377 руб. Для покупки свяжитесь с менеджером по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. Доставка возможна по всей территории РФ. В то же время у вас есть возможность забрать заказ самостоятельно из магазина розничной торговли «Бигам» в одном из городов присутствия – это бесплатно при любой суммарной стоимости заказа. Если у вас остались вопросы относительно оформления заказа, а также монтажа в фирменном центре сервисного обслуживания, обращайтесь по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. У нас корпус Makita подшипника 158899-8 от официальных дистрибьюторов или же производителя – марки Makita.