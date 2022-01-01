Корпус Makita редуктора 317842-8 представляет собой запчасть, которая применяется для интеграции на смену пришедшим в негодность деталям. Детали от марки Makita характерны устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их установят вам не придется беспокоиться за работоспособность и производительность: Корпуса производства марки Makita могут похвастаться высоким качеством исполнения. Цена, которая составляет 1 070 р. на данную запчасть вызвана использованием долговечных ресурсов

