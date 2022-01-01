Оформить заказ на корпус Makita ударника 154555-8
Корпус Makita ударника 154555-8 представляет собой запчасть, применяемая для интеграции на смену непригодным запчастям. Детали производства бренда Makita выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их замены вам не придется переживать за продуктивность: Корпуса от бренда Makita отвечают высоким стандартам качества. Цена, которая составляет 8 335 р. на данную комплектующую оправдана использованием высококачественных материалов.
Перед заказом уточните, обладают ли совместимостью выбранные вами Корпуса с вашим оборудованием. Вы можете провести техническое обслуживание самолично, но мы советуем обратиться в наш сервисный центр: специалисты встроят Корпуса в ваше оборудование.
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выгодно – по цене всего в 8 335 р. Для оформления заказа свяжитесь с менеджером по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. Мы доставляем детали в любой населенный пункт России. Также вам доступен самовывоз из розничного магазина «Бигам» в одном из городов присутствия – данная услуга бесплатна при любой суммарной стоимости заказа. Если у вас остались вопросы относительно приобретения и замены запчастей в сервисном центре, свяжитесь с менеджером по бесплатному номеру телефона 8 800 555 69 73. У нас корпус Makita ударника 154555-8 от официальных дистрибьюторов или производителя – Makita.