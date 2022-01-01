Оформить заказ на корпус Makita в сборе 187869-0 Корпус Makita в сборе 187869-0 – это деталь, которая применяется в целях монтирования на замену пришедшим в негодность или износившимся комплектующим. Детали производства компании Makita отличаются высокой надежностью: после их установки вы можете не волноваться за производительность: Корпуса производства торговой марки Makita отвечают высоким стандартам качества. Цена, составляющая 1 725 руб. на представленную запчасть вызвана применением износостойких материалов.



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