Косилка для высокой травы бензиновая Athena 60Y

Преимущества

Косилка способна выдерживать самые большие нагрузки в течение всего рабочего дня

Четыре варианта выброса травы (в травосборник, задний и боковой выброс, мульчирование) расширяют возможности использования машины, позволяя выбирать оптимальный режим работы исходя из состояния газона

Для удобства кошения любой травы имеется 6 положений высоты стрижки от 50 до 85 мм. Регулировка осуществляется одним движением руки

Передние «рояльные колеса», вращающиеся на 360 градусов, повышают устойчивость и маневренность машины. Колеса придают машине мобильность, благодаря которой она легко работает не только на открытых территориях, но и среди деревьев и кустарников, свободно перемещаясь между ними

Большие задние колеса диаметром 370 мм имеют дифференциальное действие, благодаря которому повышается проходимость машины на участках с рельефом любой сложности

Вместительный травосборник позволяет минимизировать количество выгрузок, что существенно экономит время

Газонокосилка бензиновая Caiman Athena 60Y оснащена современным японским двигателем с вертикальным валом Yamaha MA190 премиум-класса, главное отличие которого заключается в цепном приводе ГРМ двигателя. Благодаря этому, ввиду отсутствия растяжения цепи, создается более точная фаза газораспределения и полное сгорание топлива. Это, в свою очередь, увеличивает мощность двигателя и понижает уровень вредных выбросов. Стоит отметить, что цепная передача, при сравнении с ременной, долговечнее примерно в 2 раза. По сравнению со стандартными, этот двигатель выдает больше мощности с одного кубического сантиметра рабочего объема. Высокоэкологичный Yamaha MA190 отличается существенной экономией в потреблении топлива.