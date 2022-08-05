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Косилка для высокой травы бензиновая Athena 60Y
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Косилка для высокой травы бензиновая Athena 60Y
    Арт. 1128322
    5.0
    1
    Косилка для высокой травы бензиновая Athena 60Y

      Косилка для высокой травы бензиновая Athena 60Y

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128322
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		1.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка бензиновая Caiman Athena 60Y оснащена современным японским двигателем с вертикальным валом Yamaha MA190 премиум-класса, главное отличие которого заключается в цепном приводе ГРМ двигателя. Благодаря этому, ввиду отсутствия растяжения цепи, создается более точная фаза газораспределения и полное сгорание топлива. Это, в свою очередь, увеличивает мощность двигателя и понижает уровень вредных выбросов. Стоит отметить, что цепная передача, при сравнении с ременной, долговечнее примерно в 2 раза. По сравнению со стандартными, этот двигатель выдает больше мощности с одного кубического сантиметра рабочего объема. Высокоэкологичный Yamaha MA190 отличается существенной экономией в потреблении топлива.

        Преимущества

        • Косилка способна выдерживать самые большие нагрузки в течение всего рабочего дня
        • Четыре варианта выброса травы (в травосборник, задний и боковой выброс, мульчирование) расширяют возможности использования машины, позволяя выбирать оптимальный режим работы исходя из состояния газона
        • Для удобства кошения любой травы имеется 6 положений высоты стрижки от 50 до 85 мм. Регулировка осуществляется одним движением руки
        • Передние «рояльные колеса», вращающиеся на 360 градусов, повышают устойчивость и маневренность машины. Колеса придают машине мобильность, благодаря которой она легко работает не только на открытых территориях, но и среди деревьев и кустарников, свободно перемещаясь между ними
        • Большие задние колеса диаметром 370 мм имеют дифференциальное действие, благодаря которому повышается проходимость машины на участках с рельефом любой сложности
        • Вместительный травосборник позволяет минимизировать количество выгрузок, что существенно экономит время