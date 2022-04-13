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Бензиновая газонокосилка Caiman Xplorer 60S
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Caiman Xplorer 60S
    Арт. X186129217
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Caiman Xplorer 60S

      Бензиновая газонокосилка Caiman Xplorer 60S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186129217
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Caiman XPLORER 60S - профессиональная машина предназначена для стрижки газонов и кошения высокой травы, не требующей травосборника, на дачных участках, в фермерских хозяйствах и жилых кварталах города. Трехточечная колесная база с нулевым радиусом поворота придает машине высокую маневренность. Это позволяет эффективно использовать данную модель при работе вокруг деревьев, кустарников и вблизи строений.

        Преимущества

        • Аэродинамический нож с зазубринами Diamond Blade с легкостью рубит толстые волокнистые растения, измельчает срезанную траву и позволяет собирать опавшую листву с газона
        • Пневматические колеса X-Trac