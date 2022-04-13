Преимущества

Аэродинамический нож с зазубринами Diamond Blade с легкостью рубит толстые волокнистые растения, измельчает срезанную траву и позволяет собирать опавшую листву с газона

Пневматические колеса X-Trac

Бензиновая газонокосилка Caiman XPLORER 60S - профессиональная машина предназначена для стрижки газонов и кошения высокой травы, не требующей травосборника, на дачных участках, в фермерских хозяйствах и жилых кварталах города. Трехточечная колесная база с нулевым радиусом поворота придает машине высокую маневренность. Это позволяет эффективно использовать данную модель при работе вокруг деревьев, кустарников и вблизи строений.