Бензиновая газонокосилка Caiman Xplorer 60S
Арт. X186129217
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Франция
|
Большие задние колеса
|Нет
|
Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Caiman XPLORER 60S - профессиональная машина предназначена для стрижки газонов и кошения высокой травы, не требующей травосборника, на дачных участках, в фермерских хозяйствах и жилых кварталах города. Трехточечная колесная база с нулевым радиусом поворота придает машине высокую маневренность. Это позволяет эффективно использовать данную модель при работе вокруг деревьев, кустарников и вблизи строений.
Преимущества
- Аэродинамический нож с зазубринами Diamond Blade с легкостью рубит толстые волокнистые растения, измельчает срезанную траву и позволяет собирать опавшую листву с газона
-
Пневматические колеса X-Trac