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Косилка для высокой травы Xplorer 60Y, двиг. Yamaha MA190V-LE
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Косилка для высокой травы Xplorer 60Y, двиг. Yamaha MA190V-LE
    Арт. 1128684
    5.0
    1
    Косилка для высокой травы Xplorer 60Y, двиг. Yamaha MA190V-LE

      Косилка для высокой травы Xplorer 60Y, двиг. Yamaha MA190V-LE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128684
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		1.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Косилка для высокой травы Xplorer 60Y предназначена для стрижки газонов и кошения высокой травы, не требующей травосборника, на дачных участках, в фермерских хозяйствах и жилых кварталах города. Трехточечная колесная база с нулевым радиусом поворота придает машине высокую маневренность. Это позволяет эффективно использовать данную модель при работе вокруг деревьев, кустарников и вблизи строений. Аэродинамический нож с зазубринами Diamond Blade с легкостью рубит толстые волокнистые растения, измельчает срезанную траву и позволяет собирать опавшую листву с газона.

        Преимущества

        • Аэродинамический нож Gator Blade. На модели Caiman Xplorer 60Y установлен аэродинамический нож особой конфигурации Gator Blade, который создает минимальную нагрузку на двигатель, продлевая, тем самым, срок его службы, и позволяет справляться с толстой волокнистой травой выше человеческого роста без наматывания на вал. Нож с помощью специальных зазубрин легко измельчает срезанную траву
        • Функция кошения высокой травы. Для кошения высокой травы необходимо отсоединить от корпуса косильной деки передний и боковой дефлекторы. Таким образом машину можно использовать при расчистке территорий от зарослей. Косилка Caiman Xplorer 60Y имеет централизованное изменение высоты стрижки в четырех положениях: 60-80-100-120 мм. Высота регулируется рычагом рукоятки оператора
        • Защитная гильза режущего органа. Чугунная гильза с тремя роликовыми подшипниками надежно защищает вал двигателя от деформаций во время незапланированных ударов при попадании на нож камней, посторонних предметов или при наезде на препятствия
        • Прочная эргономичная рукоятка. Эргономичная рукоятка особой конструкции выдерживает большие нагрузки в течение всего рабочего дня и регулируется под любой рост оператора. Более того, удобный хват рукоятей позволяет с легкостью управлять машиной даже на неровном рельефе
        • Высокая проходимость на сложных участках. Газонокосилка Caiman Xplorer 60Y оснащена большими задними колесами диаметром 420 мм с дифференциальным действием, которые повышают проходимость машины на участках с рельефом любой сложности
        • Прочная металлическая конструкция. Корпус косилки Caiman Xplorer 60Y выполнен из прочной листовой стали толщиной 2 мм, что позволяет использовать машину ежедневно в течение всего рабочего дня
        • Профессиональная трехточечная колесная конструкция. За счет трехточечной колесной базы с нулевым радиусом поворота газонокосилка Caiman Xplorer 60Y имеет высокую маневренность. Это позволяет наиболее эффективно использовать данную модель для работы вокруг деревьев, кустарников и вблизи строений. Сдвоенное переднее колесо со шплинтовым соединением придает машине мобильность. Колесо имеет фиксацию, что позволяет газонокосилке двигаться строго в прямом направлении, облегчая окашивание прямых и ровных участков