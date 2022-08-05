Косилка для высокой травы Xplorer 60Y, двиг. Yamaha MA190V-LE

Преимущества

Аэродинамический нож Gator Blade. На модели Caiman Xplorer 60Y установлен аэродинамический нож особой конфигурации Gator Blade, который создает минимальную нагрузку на двигатель, продлевая, тем самым, срок его службы, и позволяет справляться с толстой волокнистой травой выше человеческого роста без наматывания на вал. Нож с помощью специальных зазубрин легко измельчает срезанную траву

Функция кошения высокой травы. Для кошения высокой травы необходимо отсоединить от корпуса косильной деки передний и боковой дефлекторы. Таким образом машину можно использовать при расчистке территорий от зарослей. Косилка Caiman Xplorer 60Y имеет централизованное изменение высоты стрижки в четырех положениях: 60-80-100-120 мм. Высота регулируется рычагом рукоятки оператора

Защитная гильза режущего органа. Чугунная гильза с тремя роликовыми подшипниками надежно защищает вал двигателя от деформаций во время незапланированных ударов при попадании на нож камней, посторонних предметов или при наезде на препятствия

Прочная эргономичная рукоятка. Эргономичная рукоятка особой конструкции выдерживает большие нагрузки в течение всего рабочего дня и регулируется под любой рост оператора. Более того, удобный хват рукоятей позволяет с легкостью управлять машиной даже на неровном рельефе

Высокая проходимость на сложных участках. Газонокосилка Caiman Xplorer 60Y оснащена большими задними колесами диаметром 420 мм с дифференциальным действием, которые повышают проходимость машины на участках с рельефом любой сложности

Прочная металлическая конструкция. Корпус косилки Caiman Xplorer 60Y выполнен из прочной листовой стали толщиной 2 мм, что позволяет использовать машину ежедневно в течение всего рабочего дня

Профессиональная трехточечная колесная конструкция. За счет трехточечной колесной базы с нулевым радиусом поворота газонокосилка Caiman Xplorer 60Y имеет высокую маневренность. Это позволяет наиболее эффективно использовать данную модель для работы вокруг деревьев, кустарников и вблизи строений. Сдвоенное переднее колесо со шплинтовым соединением придает машине мобильность. Колесо имеет фиксацию, что позволяет газонокосилке двигаться строго в прямом направлении, облегчая окашивание прямых и ровных участков

Косилка для высокой травы Xplorer 60Y предназначена для стрижки газонов и кошения высокой травы, не требующей травосборника, на дачных участках, в фермерских хозяйствах и жилых кварталах города. Трехточечная колесная база с нулевым радиусом поворота придает машине высокую маневренность. Это позволяет эффективно использовать данную модель при работе вокруг деревьев, кустарников и вблизи строений. Аэродинамический нож с зазубринами Diamond Blade с легкостью рубит толстые волокнистые растения, измельчает срезанную траву и позволяет собирать опавшую листву с газона.