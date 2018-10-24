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Роторная навесная косилка Заря МБ КР.05.000-03 ОКА
5.0
1
19 900 ₽
Роторные косилки
    Роторная навесная косилка Заря МБ КР.05.000-03 ОКА
    Арт. X19092217
    5.0
    1
    Роторная навесная косилка Заря МБ КР.05.000-03 ОКА
    Роторная навесная косилка Заря МБ КР.05.000-03 ОКА
      Роторная навесная косилка Заря МБ КР.05.000-03 ОКА
      Роторная навесная косилка Заря МБ КР.05.000-03 ОКА

      Роторная навесная косилка Заря МБ КР.05.000-03 ОКА

      19 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 971 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X19092217
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кадви
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высота скашивания, м
      		1
      Ширина захвата, мм
      		800
      Все характеристики
      19 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 971 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

        Косилка роторная навесная кр 05.000-03 — незаменимый прибор в саду, на даче и на заднем дворе частного дома. Она режет быстро, беспощадно расправляясь с заросшим газоном, сорняками, мелкими деревьями и кустарниками. Острые ножи, установленные на вал каскад кр 05.000-03 ока, не дадут шанса даже самой густой траве. В комплект входит специальная насадка, которая уничтожит зелень высотой до двух метров. Навесная косилка роторная кадви заря кр 05.000-03 отличается своей работоспособностью, обрабатывая до двух десятых гектара в час. Чем еще хороша заря кр 05.000-03? Да хотя бы тем, что она, устанавливаясь на мотоблок Угра, МБ, Ока или Каскад, становится не только удобной, но и безопасной косилкой. С ней можно не волноваться ни о случайных травмах, ни о беспорядке на участке, ведь вал самостоятельно перекатывает ком травы и откладывает его в сторону. Купить косилка кр 05.000-03 — значит навсегда забыть о зеленых зарослях и сделать участок ухоженным и окультуренным.

        Преимущества Роторная косилка кр 05.000-03:

        • Комфорт;
        • Скорость;
        • Безопасность;
        • Чистота.

        Комплектация:

        • Косилка;
        • Шкив;
        • Натяжное устройство;
        • Кожух;
        • Шторка;
        • Шплинт 2,5х25.005;
        • Гайка М10-7Н.5.019;
        • Шайба А10.01.016;
        • Шайба 8 65Г.016 (4 шт.);
        • Шайба А.8.01.016 (4 шт.);
        • Болт М8-6gx16.58.016 (4 шт.);
        • Болт М6-6gx12.58.016 (2 шт.);
        • Болт М6-6gx20.58.016 (2 шт.);
        • Гайка М6-6Н.5.016 (2 шт.);
        • Шайба 6 65Г.016 (2 шт.);
        • Шайба А.6.01.016 (2 шт.).