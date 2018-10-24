Роторная навесная косилка Заря МБ КР.05.000-03 ОКА
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высота скашивания, м
|1
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Ширина захвата, мм
|800
Косилка роторная навесная кр 05.000-03 — незаменимый прибор в саду, на даче и на заднем дворе частного дома. Она режет быстро, беспощадно расправляясь с заросшим газоном, сорняками, мелкими деревьями и кустарниками. Острые ножи, установленные на вал каскад кр 05.000-03 ока, не дадут шанса даже самой густой траве. В комплект входит специальная насадка, которая уничтожит зелень высотой до двух метров. Навесная косилка роторная кадви заря кр 05.000-03 отличается своей работоспособностью, обрабатывая до двух десятых гектара в час. Чем еще хороша заря кр 05.000-03? Да хотя бы тем, что она, устанавливаясь на мотоблок Угра, МБ, Ока или Каскад, становится не только удобной, но и безопасной косилкой. С ней можно не волноваться ни о случайных травмах, ни о беспорядке на участке, ведь вал самостоятельно перекатывает ком травы и откладывает его в сторону. Купить косилка кр 05.000-03 — значит навсегда забыть о зеленых зарослях и сделать участок ухоженным и окультуренным.
Преимущества Роторная косилка кр 05.000-03:
- Комфорт;
- Скорость;
- Безопасность;
- Чистота.
Комплектация:
- Косилка;
- Шкив;
- Натяжное устройство;
- Кожух;
- Шторка;
- Шплинт 2,5х25.005;
- Гайка М10-7Н.5.019;
- Шайба А10.01.016;
- Шайба 8 65Г.016 (4 шт.);
- Шайба А.8.01.016 (4 шт.);
- Болт М8-6gx16.58.016 (4 шт.);
- Болт М6-6gx12.58.016 (2 шт.);
- Болт М6-6gx20.58.016 (2 шт.);
- Гайка М6-6Н.5.016 (2 шт.);
- Шайба 6 65Г.016 (2 шт.);
- Шайба А.6.01.016 (2 шт.).