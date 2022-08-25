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Косилка роторная Заря-1 (НМБ) КР.05.000.4
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Косилка роторная Заря-1 (НМБ) КР.05.000.4
    Арт. X19092218
    5.0
    1
    Косилка роторная Заря-1 (НМБ) КР.05.000.4

      Косилка роторная Заря-1 (НМБ) КР.05.000.4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092218
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Заря
      Тип навесного оборудования
      		косилка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Роторная косилка Заря КР.05.000-04 является навесным оборудованием для мотоблоков Салют. Предназначена для кошения травы высотой до 1 метра с частичной засоренностью мелким кустарником. Также ею можно косить злаковые культуры. Благодаря маленьким габаритам данная модель косилки удобна для кошения на обочинах и небольших участках. В процессе кошения трава укладывается рядами и не требует дополнительного сгребания. Легка в управлении и обслуживании. Не страшны камни, попадающиеся в траве.

        Преимущества

        • Высокая износостойкость
        • Долгий срок службы