Косилка роторная Заря-1 (НМБ) КР.05.000.4

Преимущества

Высокая износостойкость

Долгий срок службы

Роторная косилка Заря КР.05.000-04 является навесным оборудованием для мотоблоков Салют. Предназначена для кошения травы высотой до 1 метра с частичной засоренностью мелким кустарником. Также ею можно косить злаковые культуры. Благодаря маленьким габаритам данная модель косилки удобна для кошения на обочинах и небольших участках. В процессе кошения трава укладывается рядами и не требует дополнительного сгребания. Легка в управлении и обслуживании. Не страшны камни, попадающиеся в траве.