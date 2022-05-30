Роторная косилка Заря-1 КР.05.000.4 НМБ
Арт. Ю00000019096
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Число оборотов, об/мин
|3000
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Высота скашивания, м
|1
- Роторная косилка Заря КР.05.000-04 является навесным оборудованием для мотоблоков Салют. Предназначена для кошения травы высотой до 1 метра с частичной засоренностью мелким кустарником. Также ею можно косить злаковые культуры.
Преимущества
- Благодаря маленьким габаритам данная модель косилки удобна для кошения на обочинах и небольших участках
- В процессе кошения трава укладывается рядами и не требует дополнительного сгребания
- Легка в управлении и обслуживании
- Не страшны камни, попадающиеся в траве