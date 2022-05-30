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Роторная косилка Заря-1 КР.05.000.4 НМБ
4.7
3
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Роторные косилки
    Роторная косилка Заря-1 КР.05.000.4 НМБ
    Арт. Ю00000019096
    4.7
    3
    Роторная косилка Заря-1 КР.05.000.4 НМБ

      Роторная косилка Заря-1 КР.05.000.4 НМБ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000019096
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Заря
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Число оборотов, об/мин
      		3000
      Высота скашивания, м
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Роторная косилка Заря КР.05.000-04 является навесным оборудованием для мотоблоков Салют. Предназначена для кошения травы высотой до 1 метра с частичной засоренностью мелким кустарником. Также ею можно косить злаковые культуры.

        Преимущества

        • Благодаря маленьким габаритам данная модель косилки удобна для кошения на обочинах и небольших участках
        • В процессе кошения трава укладывается рядами и не требует дополнительного сгребания
        • Легка в управлении и обслуживании
        • Не страшны камни, попадающиеся в траве