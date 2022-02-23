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Косилка Заря к мотоблоку Салют Фаворит 05.000-04
5.0
2
28 550 ₽
Роторные косилки
    Косилка Заря к мотоблоку Салют Фаворит 05.000-04
    Арт. X19092241
    5.0
    2
    Косилка Заря к мотоблоку Салют Фаворит 05.000-04

      Косилка Заря к мотоблоку Салют Фаворит 05.000-04

      28 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 971 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Арт. X19092241
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Заря
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высота скашивания, м
      		1
      Ширина захвата, мм
      		800
      Все характеристики
      28 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 971 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Роторная косилка Заря КР.05.000-04 является навесным оборудованием для мотоблоков Салют. Предназначена для кошения травы высотой до 1 метра с частичной засоренностью мелким кустарником. Также ею можно косить злаковые культуры.

        Преимущества

        • Благодаря маленьким габаритам данная модель косилки удобна для кошения на обочинах и небольших участках
        • В процессе кошения трава укладывается рядами и не требует дополнительного сгребания
        • Легка в управлении и обслуживании
        • Не страшны камни, попадающиеся в траве