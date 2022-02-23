Косилка Заря к мотоблоку Салют Фаворит 05.000-04
Арт. X19092241
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высота скашивания, м
|1
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Ширина захвата, мм
|800
- Роторная косилка Заря КР.05.000-04 является навесным оборудованием для мотоблоков Салют. Предназначена для кошения травы высотой до 1 метра с частичной засоренностью мелким кустарником. Также ею можно косить злаковые культуры.
Преимущества
- Благодаря маленьким габаритам данная модель косилки удобна для кошения на обочинах и небольших участках
- В процессе кошения трава укладывается рядами и не требует дополнительного сгребания
- Легка в управлении и обслуживании
- Не страшны камни, попадающиеся в траве