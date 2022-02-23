Косилка Заря к мотоблоку Салют Фаворит 05.000-04

Преимущества

Благодаря маленьким габаритам данная модель косилки удобна для кошения на обочинах и небольших участках

В процессе кошения трава укладывается рядами и не требует дополнительного сгребания

Легка в управлении и обслуживании

Не страшны камни, попадающиеся в траве

Роторная косилка Заря КР.05.000-04 является навесным оборудованием для мотоблоков Салют. Предназначена для кошения травы высотой до 1 метра с частичной засоренностью мелким кустарником. Также ею можно косить злаковые культуры.