Костюм брезентовый "Сварщик", разм.52-54, рост 182-188

Брезентовый костюм сварщика (куртка, брюки) защищает при попаданиях горячих элементов на работника. Высокое качество материала обеспечивает длительное использование. Предназначен для защиты от повышенных температур и при работах по сварке. Куртка: с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. С двумя боковыми карманами в швах. Вентиляционные отверстия в области лопаток и под проймами. Рукава с внутренними напульсниками. Внутренний карман. Накладки на полочках и рукавах. Брюки: с боковыми застежками на пуговицах. Вентиляционные отверстия в области среднего шва. С двумя передними карманами. Накладки на передних и задних половинках. Ткань и защитные накладки: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/м2. Состав ткани: 47% хлопок, 53% лен. Материал подкладки: 100% бязь.

