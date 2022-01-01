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Костюм брезентовый "Сварщик", разм.52-54, рост 182-188
2 100 ₽
Костюмы сварщика
    Костюм брезентовый "Сварщик", разм.52-54, рост 182-188
    Арт. О00000034964
    Костюм брезентовый "Сварщик", разм.52-54, рост 182-188

      Костюм брезентовый "Сварщик", разм.52-54, рост 182-188

      2 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034964

      Характеристики

      Производитель
      		ТексТрейд
      Тип
      		костюм
      Международный размер
      		XL
      Макс. рост, см
      		188
      Плотность ткани, г/м²
      		550
      Все характеристики
      2 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Брезентовый костюм сварщика (куртка, брюки) защищает при попаданиях горячих элементов на работника. Высокое качество материала обеспечивает длительное использование. Предназначен для защиты от повышенных температур и при работах по сварке. Куртка: с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. С двумя боковыми карманами в швах. Вентиляционные отверстия в области лопаток и под проймами. Рукава с внутренними напульсниками. Внутренний  карман. Накладки на полочках и рукавах. Брюки: с боковыми застежками на пуговицах. Вентиляционные отверстия в области среднего шва. С двумя передними карманами. Накладки на передних и задних половинках. Ткань и защитные накладки: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/м2. Состав ткани: 47% хлопок, 53% лен. Материал подкладки: 100% бязь.