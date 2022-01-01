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Костюм "Сварщик" со спилком, разм.52-54, рост 170-176
4 560 ₽
Костюмы сварщика
    Костюм "Сварщик" со спилком, разм.52-54, рост 170-176
    Арт. О00000034966
    Костюм "Сварщик" со спилком, разм.52-54, рост 170-176
    Костюм "Сварщик" со спилком, разм.52-54, рост 170-176
      Костюм "Сварщик" со спилком, разм.52-54, рост 170-176
      Костюм "Сварщик" со спилком, разм.52-54, рост 170-176

      Костюм "Сварщик" со спилком, разм.52-54, рост 170-176

      4 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034966

      Характеристики

      Производитель
      		ТексТрейд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		костюм
      Международный размер
      		L
      Все характеристики
      4 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Костюм сварщика со спилком, размер 52-54, рост 170-176 см производится из огнестойкого брезента, дополненного накладками из кожевенного спилка. Способствует защите от высоких температур, расплавленных брызг и искр во время проведения сварочных работ. Куртка имеет потайную застежкой. Ширина рукавов регулируется с помощью хлястиков.