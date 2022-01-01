Костюм "Сварщик" со спилком, разм.52-54, рост 170-176

Костюм сварщика со спилком, размер 52-54, рост 170-176 см производится из огнестойкого брезента, дополненного накладками из кожевенного спилка. Способствует защите от высоких температур, расплавленных брызг и искр во время проведения сварочных работ. Куртка имеет потайную застежкой. Ширина рукавов регулируется с помощью хлястиков.