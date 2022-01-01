Костюм "Сварщик" со спилком, разм.52-54, рост 170-176
Арт. О00000034966
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|костюм
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Международный размер
|L
- Костюм сварщика со спилком, размер 52-54, рост 170-176 см производится из огнестойкого брезента, дополненного накладками из кожевенного спилка. Способствует защите от высоких температур, расплавленных брызг и искр во время проведения сварочных работ. Куртка имеет потайную застежкой. Ширина рукавов регулируется с помощью хлястиков.