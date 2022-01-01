Костюм со спилком "Сварщик", разм.52-54, рост 182-188

Куртка прямого силуэта с потайной центральной застежкой на 5 пуговиц. Форма рукавов соответствует основному положению рук сварщика при выполнении работ. Куртка имеет вентиляционные отверстия под проймами в боковом шве и по линии настрачивания кокетки. Полочки изготовлены из брезента с усилительными спилковыми накладками с отрезными бочками и внутренними боковыми карманами. Отрезные бочки изготовлены из брезента без усилительных накладок. Карманы размещены в шве притачивания отрезного бочка и имеют подкладку из бязи. Спинка куртки изготавливается из брезента со средним швом и с кокеткой. Рукава втачные двухшовные, передняя часть из спилка, задняя из брезента. Рукава имеют напульсники из бязи. Воротник втачной стояче-отложной одинарный из брезента с накладкой из бязи. Низ куртки и рукавов обработан швом в подгибку с обметочным срезом. Отделочные строчки выполнены по среднему шву рукавов, концам и отлетам воротника, отлетному краю кокетки, плечевому шву по краю борта. Брюки прямого силуэта с откидывающейся передней частью, с застежками в боковых швах на одну пуговицу и застежкой задней половины спереди на одну пуговицу. На поясе брюк пять шлевок - две на передних половинках и три на задних. Брюки имеют внутренние боковые карманы с подкладкой из бязи. Вентиляционные отверстия расположены в области шаговых швов. Передние половинки из брезента с накладками из спилка, защищающими низ бедер, колени и голени. Верхние срезы обработаны швом в подгибку с обметочным срезом. Задние половинки выполнены из брезента с притачным поясом, талевыми вытачками и подзорами боковых карманов. Верхние срезы внутренних боковых карманов входят в шов притачивания пояса. Обтачка пояса и подкладка боковых карманов выполнены из бязи. Низ брюк обработан швом в подгибку с открытым срезом. Отделочные строчки выполнены по краю пояса и верхнему краю передних половинок брюк. Защитные свойства: защита от искр, окалины, брызг расплавленного металла средней части брюк вставки из спилка. Костюм защищает от искр и брызг расплавленного металла, окалины.

