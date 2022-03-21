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Костюм сварщика из кожевенного спилка
5.0
2
Найти аналог
Костюмы сварщика
    Костюм сварщика из кожевенного спилка
    Арт. Х15225
    5.0
    2
    Костюм сварщика из кожевенного спилка

      Костюм сварщика из кожевенного спилка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15225
      5.0
      2

      Характеристики

      Тип
      		костюм
      Световозвращающая полоса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с двумя боковыми карманами в швах. Спинка с отрезной кокеткой из кожевенного спилка, по шву кокетки вентиляционные отверстия. Рукав с внутренним напульсником из х/б ткани. Брюки с боковыми застежками на пуговицах. Передняя часть куртки и брюк выполнена из кожевенного спилка. Обеспечивает защиту при работе, связанной с интенсивным разбрызгиванием расплавленного металла, при ручной электродуговой полуавтоматической сварке в среде углекислого газа порошковой проволокой, воздушно-дуговой и газовой резке, стыковой сварке больших сечений и т. д.