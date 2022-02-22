Электрический котел Эван ЭПО-2,5

Преимущества

Высокий КПД 99%

Широкий диапазон температур с возможностью плавной регулировки (от +30 до +85 градусов)

ТЭНы выполнены из прочной нержавеющей стали

Защита от перегревания

Самовозвратный выключатель

Компактные размеры 505х200х160 мм

Котел электрический ЭВАН ЭПО 2.5 используется для обогрева небольших частных домиков и дач. Мощность прибора составляет всего 2,5 кВт и может обеспечить комфортную температуру воздуха в помещении площадью до 25 кв.м. Небольшие размеры и узкий цилиндрический корпус позволят разместить котел даже в небольшой комнате. Особая конструкция, не предусматривающая внешний корпус с центром управления. Самая бюджетная модель в своем классе.