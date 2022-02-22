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Электрический котел Эван ЭПО-2,5
5.0
2
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Эван ЭПО-2,5
    Арт. X400128
    5.0
    2
    Электрический котел Эван ЭПО-2,5

      Электрический котел Эван ЭПО-2,5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X400128
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эван
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Котел электрический ЭВАН ЭПО 2.5 используется для обогрева небольших частных домиков и дач. Мощность прибора составляет всего 2,5 кВт и может обеспечить комфортную температуру воздуха в помещении площадью до 25 кв.м. Небольшие размеры и узкий цилиндрический корпус позволят разместить котел даже в небольшой комнате. Особая конструкция, не предусматривающая внешний корпус с центром управления. Самая бюджетная модель в своем классе.

        Преимущества

        • Высокий КПД 99%
        • Широкий диапазон температур с возможностью плавной регулировки (от +30 до +85 градусов)
        • ТЭНы выполнены из прочной нержавеющей стали
        • Защита от перегревания
        • Самовозвратный выключатель
        • Компактные размеры 505х200х160 мм