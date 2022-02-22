Электрический котел Эван ЭПО-2,5
Арт. X400128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Нет
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- Котел электрический ЭВАН ЭПО 2.5 используется для обогрева небольших частных домиков и дач. Мощность прибора составляет всего 2,5 кВт и может обеспечить комфортную температуру воздуха в помещении площадью до 25 кв.м. Небольшие размеры и узкий цилиндрический корпус позволят разместить котел даже в небольшой комнате. Особая конструкция, не предусматривающая внешний корпус с центром управления. Самая бюджетная модель в своем классе.
Преимущества
- Высокий КПД 99%
- Широкий диапазон температур с возможностью плавной регулировки (от +30 до +85 градусов)
- ТЭНы выполнены из прочной нержавеющей стали
- Защита от перегревания
- Самовозвратный выключатель
- Компактные размеры 505х200х160 мм