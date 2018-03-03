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Электрический котел Эван ЭПО-7,5 (220 В)
5.0
1
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Эван ЭПО-7,5 (220 В)
    Арт. X13050348
    5.0
    1
    Электрический котел Эван ЭПО-7,5 (220 В)
    Электрический котел Эван ЭПО-7,5 (220 В)
      Электрический котел Эван ЭПО-7,5 (220 В)
      Электрический котел Эван ЭПО-7,5 (220 В)

      Электрический котел Эван ЭПО-7,5 (220 В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13050348
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Эван
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический котел ЭВАН ЭПО 7.5 предназначен для использования в системах отопления частных домов, складских, административных и производственных помещений, где требуется постоянная комфортная температура воздуха. Экономичный вариант для площадей до 75 кв.м с высотой потолков до 2,7 м. Котел и пульт управления разъединены для удешевления модели. Компактный цилиндрический корпус котла не займет много места при установке. Напольный вариант, приборы монтируются к стене, котел ставится на пол строго вертикально, пульт крепится на высоте около 1,5 м.

        Преимущества

        • Высокий КПД 93%
        • Встроенный термостат (регулировка температуры теплоносителя в пределах от +30 до +85 градусов)
        • Возможность установки внешнего термостата
        • Нагревательные ТЭНы выполнены из нержавеющей стали для увеличения срока эксплуатации
        • Защита от перегрева
        • Габариты котла 500х200х160 мм
        • Небольшой вес котла 7 кг, вес пульта 3 кг