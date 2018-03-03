Электрический котел Эван ЭПО-7,5 (220 В)
Арт. X13050348
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Нет
- Электрический котел ЭВАН ЭПО 7.5 предназначен для использования в системах отопления частных домов, складских, административных и производственных помещений, где требуется постоянная комфортная температура воздуха. Экономичный вариант для площадей до 75 кв.м с высотой потолков до 2,7 м. Котел и пульт управления разъединены для удешевления модели. Компактный цилиндрический корпус котла не займет много места при установке. Напольный вариант, приборы монтируются к стене, котел ставится на пол строго вертикально, пульт крепится на высоте около 1,5 м.
Преимущества
- Высокий КПД 93%
- Встроенный термостат (регулировка температуры теплоносителя в пределах от +30 до +85 градусов)
- Возможность установки внешнего термостата
- Нагревательные ТЭНы выполнены из нержавеющей стали для увеличения срока эксплуатации
- Защита от перегрева
- Габариты котла 500х200х160 мм
- Небольшой вес котла 7 кг, вес пульта 3 кг