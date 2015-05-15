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Электрический котел Эван ЭПО-7,5 (380 В)
5.0
1
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Эван ЭПО-7,5 (380 В)
    Арт. X13050346
    5.0
    1
    Электрический котел Эван ЭПО-7,5 (380 В)
    Электрический котел Эван ЭПО-7,5 (380 В)
      Электрический котел Эван ЭПО-7,5 (380 В)
      Электрический котел Эван ЭПО-7,5 (380 В)

      Электрический котел Эван ЭПО-7,5 (380 В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13050346
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Эван
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический котел ЭВАН ЭПО 7.5 380 В напольной установки применяется для автономных систем отопления. В качестве теплоносителя используется вода, которая нагревается специальными ТЭНами и подается в радиаторы. Возможность подключения внешнего термостата для регулирования температуры воздуха. Бюджетная модель, экономичность достигается путем отсутствия внешнего корпуса, объединяющего котел и пульт управления. Подключение внешнего термостата позволяет управлять температурой воздуха в помещении. Котел устанавливается на пол и крепится к стене строго вертикально, пульт устанавливается на высоте 1,5 от пола. Компактный корпус котла не займет много места.

        Преимущества

        • Очень высокий КПД 99%
        • Плавное регулирование температуры (от +30 до +85 С)
        • Защита изделия от перегрева (автоматическое понижение температуры при нагреве ее до 95 градусов)
        • Нержавеющая сталь нагревательных ТЭНов значительно продлит срок эксплуатации котла
        • Габариты 565х270х220 мм
        • Малый вес котла 15 кг