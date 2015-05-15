Преимущества

Очень высокий КПД 99%

Плавное регулирование температуры (от +30 до +85 С)

Защита изделия от перегрева (автоматическое понижение температуры при нагреве ее до 95 градусов)

Нержавеющая сталь нагревательных ТЭНов значительно продлит срок эксплуатации котла

Габариты 565х270х220 мм

Малый вес котла 15 кг

Электрический котел ЭВАН ЭПО 7.5 380 В напольной установки применяется для автономных систем отопления. В качестве теплоносителя используется вода, которая нагревается специальными ТЭНами и подается в радиаторы. Возможность подключения внешнего термостата для регулирования температуры воздуха. Бюджетная модель, экономичность достигается путем отсутствия внешнего корпуса, объединяющего котел и пульт управления. Подключение внешнего термостата позволяет управлять температурой воздуха в помещении. Котел устанавливается на пол и крепится к стене строго вертикально, пульт устанавливается на высоте 1,5 от пола. Компактный корпус котла не займет много места.