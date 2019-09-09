Электрический котел Эван ЭПО-9,45 (220 В)
Арт. X13050357
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Нет
- Эван 9.45 котел эффективно обогревает в холодное время года помещения различного назначения. Его можно использовать в жилых домах, производственных цехах, общественных зданиях. Нагрев воздуха в помещении производится посредством преобразования электроэнергии в тепловую во время протекания тока по спиралям ТЭНов. Мощности данной модели хватает для обогрева объектов площадью 95 кв. м. Электрический котел Эван 9.45 может использоваться совместно с другими отопительными устройствами. Данная модель агрегата применяется как в качестве дополнительного, так и основного источника обогрева.
Преимущества
- Трубчатые нагревательные элементы имеют специальное покрытие, надежно защищающее от образования коррозии
- Нужная температура нагрева устанавливается с помощью термостата
- Автоматическое управление работой котла
- Наличие самовозвратного аварийного термовыключателя обеспечивает защиту от перегрева
- Имеется возможность плавно регулировать температуру теплоносителя от 30 до 85 °С
- КПД составляет 99%
- Допускает подключение внешнего термостата для дистанционного управления работой