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Электрический котел Эван ЭПО-9,45 (220 В)
5.0
1
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Эван ЭПО-9,45 (220 В)
    Арт. X13050357
    5.0
    1
    Электрический котел Эван ЭПО-9,45 (220 В)

      Электрический котел Эван ЭПО-9,45 (220 В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13050357
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Эван
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эван 9.45 котел эффективно обогревает в холодное время года помещения различного назначения. Его можно использовать в жилых домах, производственных цехах, общественных зданиях. Нагрев воздуха в помещении производится посредством преобразования электроэнергии в тепловую во время протекания тока по спиралям ТЭНов. Мощности данной модели хватает для обогрева объектов площадью 95 кв. м. Электрический котел Эван 9.45 может использоваться совместно с другими отопительными устройствами. Данная модель агрегата применяется как в качестве дополнительного, так и основного источника обогрева.

        Преимущества

        • Трубчатые нагревательные элементы имеют специальное покрытие, надежно защищающее от образования коррозии
        • Нужная температура нагрева устанавливается с помощью термостата
        • Автоматическое управление работой котла
        • Наличие самовозвратного аварийного термовыключателя обеспечивает защиту от перегрева
        • Имеется возможность плавно регулировать температуру теплоносителя от 30 до 85 °С
        • КПД составляет 99%
        • Допускает подключение внешнего термостата для дистанционного управления работой