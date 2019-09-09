Электрический котел Эван ЭПО-9,45 (220 В)

Преимущества

Трубчатые нагревательные элементы имеют специальное покрытие, надежно защищающее от образования коррозии

Нужная температура нагрева устанавливается с помощью термостата

Автоматическое управление работой котла

Наличие самовозвратного аварийного термовыключателя обеспечивает защиту от перегрева

Имеется возможность плавно регулировать температуру теплоносителя от 30 до 85 °С

КПД составляет 99%

Допускает подключение внешнего термостата для дистанционного управления работой

Эван 9.45 котел эффективно обогревает в холодное время года помещения различного назначения. Его можно использовать в жилых домах, производственных цехах, общественных зданиях. Нагрев воздуха в помещении производится посредством преобразования электроэнергии в тепловую во время протекания тока по спиралям ТЭНов. Мощности данной модели хватает для обогрева объектов площадью 95 кв. м. Электрический котел Эван 9.45 может использоваться совместно с другими отопительными устройствами. Данная модель агрегата применяется как в качестве дополнительного, так и основного источника обогрева.