Электрический котел Эван ЭПО-9,45 (380 В)
Арт. X13050356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Нет
- Электрический котел ЭВАН ЭПО 7.5 380 В напольной установки применяется для автономных систем отопления. В качестве теплоносителя используется вода, которая нагревается специальными ТЭНами и подается в радиаторы. Возможность подключения внешнего термостата для регулирования температуры воздуха. Бюджетная модель, экономичность достигается путем отсутствия внешнего корпуса, объединяющего котел и пульт управления. Подключение внешнего термостата позволяет управлять температурой воздуха в помещении. Котел устанавливается на пол и крепится к стене строго вертикально, пульт устанавливается на высоте 1,5 от пола. Компактный корпус котла не займет много места.
Преимущества
- Очень высокий КПД 99%
- Плавное регулирование температуры (от +30 до +85 С)
- Защита изделия от перегрева (автоматическое понижение температуры при нагреве ее до 95 градусов)
- Нержавеющая сталь нагревательных ТЭНов значительно продлит срок эксплуатации котла
- Габариты 565х270х220 мм
- Малый вес котла 15 кг