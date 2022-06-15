Электрический котел Navien EQB 8HW (настенный, одноконтурный)

Преимущества

Возможно подключение бойлера косвенного нагрева с использованием трёхходового клапана и температурного датчика NTC, при этом температуру горячей воды можно настроить на пульте управления электрокотла Navien EQB

Котел оборудован встроенным расширительным баком с никелевым покрытием и встроенным циркуляционным насосом

Для безопасной эксплуатации в котёл встроены: датчик давления, датчик перегрева, датчик уровня и температуры отопительной воды имеется предохранительный клапан давления.

ТЭНы изготовлены из никелевого сплава (Инколой 800) обладающего потрясающей устойчивостью к высоким температурам и коррозии в различных водных растворах

Управление работой, настройка различных режимов работы, температуры, включение и выключение осуществляется с помощью пульта управления на лицевой панели

Настенный электрокотел Navien EQB-08HW 8 квт, одноконтурный НС-1205543 предназначен для отопления помещений площадью до 80 м², а также для горячего водоснабжения (опция). Корпус агрегата оснащен ЖК-дисплеем, что позволяет точно отрегулировать нужную степень обогрева. Доступна функция таймера и режим "Вне дома". Нагревательный элемент выполнен из сплава Incoloy 800. Предусмотрена защита от замерзания, перегрева, протечек и включения без воды. Оснащен системой самодиагностики неисправностей.