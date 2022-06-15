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Электрический котел Navien EQB 8HW (настенный, одноконтурный)
5.0
2
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Navien EQB 8HW (настенный, одноконтурный)
    Арт. О00000006901
    5.0
    2
    Электрический котел Navien EQB 8HW (настенный, одноконтурный)

      Электрический котел Navien EQB 8HW (настенный, одноконтурный)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006901
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Настенный электрокотел Navien EQB-08HW 8 квт, одноконтурный НС-1205543 предназначен для отопления помещений площадью до 80 м², а также для горячего водоснабжения (опция). Корпус агрегата оснащен ЖК-дисплеем, что позволяет точно отрегулировать нужную степень обогрева. Доступна функция таймера и режим "Вне дома". Нагревательный элемент выполнен из сплава Incoloy 800. Предусмотрена защита от замерзания, перегрева, протечек и включения без воды. Оснащен системой самодиагностики неисправностей.

        Преимущества

        • Возможно подключение бойлера косвенного нагрева с использованием трёхходового клапана и температурного датчика NTC, при этом температуру горячей воды можно настроить на пульте управления электрокотла Navien EQB
        • Котел оборудован встроенным расширительным баком с никелевым покрытием и встроенным циркуляционным насосом
        • Для безопасной эксплуатации в котёл встроены: датчик давления, датчик перегрева, датчик уровня и температуры отопительной воды имеется предохранительный клапан давления.
        • ТЭНы изготовлены из никелевого сплава (Инколой 800) обладающего потрясающей устойчивостью к высоким температурам и коррозии в различных водных растворах
        • Управление работой, настройка различных режимов работы, температуры, включение и выключение осуществляется с помощью пульта управления на лицевой панели