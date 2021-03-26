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Электрический котел Protherm Скат 12K
4.3
3
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Protherm Скат 12K
    Арт. X400122100
    4.3
    3
    Электрический котел Protherm Скат 12K
    Электрический котел Protherm Скат 12K
      Электрический котел Protherm Скат 12K
      Электрический котел Protherm Скат 12K

      Электрический котел Protherm Скат 12K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X400122100
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Чехия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический котел Protherm Скат 12k с настенным типом установки используется в домах и квартирах для отапливания помещений и нагревания воды. Это превосходный бытовой прибор, оснащенный вместительным семилитровым баком, двухскоростным насосом и комфортной, понятной панелью управления. Котел может работать в нескольких режимах, поэтому на дисплее своевременно отображаются текущий порядок работы, возникающие ошибки и возможные неисправности. А при установке на котел термостата контроль за его работой становится еще проще. К примеру, термостат позволит оптимизировать температуру, напор воды и время обогрева котлом. Снабжение механизмом плавного старта защищает котел от резких перемен в напряжении сети, а функция предохранения от холода позволяет котлу работать в любом климате, поэтому Protherm Скат купить можно для применения в любом регионе страны. С этим котлом можно быть уверенным: он обеспечит горячей водой надолго.

        Преимущества

        • Большой бак для воды
        • Трехфазный котел
        • Насос с двумя скоростями
        • Удобная регуляция
        • Цифровой дисплей
        • Несколько режимов работы
        • Защита от промерзания
        • Защита от скачков напряжения
        • Функция плавного старта

        Комплектация

        • Электрический котел
        • Инструкция
        • Технический паспорт
        • Упаковка