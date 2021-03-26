Электрический котел Protherm Скат 12K
Арт. X400122100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Чехия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Да
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- Электрический котел Protherm Скат 12k с настенным типом установки используется в домах и квартирах для отапливания помещений и нагревания воды. Это превосходный бытовой прибор, оснащенный вместительным семилитровым баком, двухскоростным насосом и комфортной, понятной панелью управления. Котел может работать в нескольких режимах, поэтому на дисплее своевременно отображаются текущий порядок работы, возникающие ошибки и возможные неисправности. А при установке на котел термостата контроль за его работой становится еще проще. К примеру, термостат позволит оптимизировать температуру, напор воды и время обогрева котлом. Снабжение механизмом плавного старта защищает котел от резких перемен в напряжении сети, а функция предохранения от холода позволяет котлу работать в любом климате, поэтому Protherm Скат купить можно для применения в любом регионе страны. С этим котлом можно быть уверенным: он обеспечит горячей водой надолго.
Преимущества
- Большой бак для воды
- Трехфазный котел
- Насос с двумя скоростями
- Удобная регуляция
- Цифровой дисплей
- Несколько режимов работы
- Защита от промерзания
- Защита от скачков напряжения
- Функция плавного старта
Комплектация
- Электрический котел
- Инструкция
- Технический паспорт
- Упаковка