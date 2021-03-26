Электрический котел Protherm Скат 12k с настенным типом установки используется в домах и квартирах для отапливания помещений и нагревания воды. Это превосходный бытовой прибор, оснащенный вместительным семилитровым баком, двухскоростным насосом и комфортной, понятной панелью управления. Котел может работать в нескольких режимах, поэтому на дисплее своевременно отображаются текущий порядок работы, возникающие ошибки и возможные неисправности. А при установке на котел термостата контроль за его работой становится еще проще. К примеру, термостат позволит оптимизировать температуру, напор воды и время обогрева котлом. Снабжение механизмом плавного старта защищает котел от резких перемен в напряжении сети, а функция предохранения от холода позволяет котлу работать в любом климате, поэтому Protherm Скат купить можно для применения в любом регионе страны. С этим котлом можно быть уверенным: он обеспечит горячей водой надолго.

Преимущества

Большой бак для воды

Трехфазный котел

Насос с двумя скоростями

Удобная регуляция

Цифровой дисплей

Несколько режимов работы

Защита от промерзания

Защита от скачков напряжения

Функция плавного старта

Комплектация