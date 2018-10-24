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Электрический котел Protherm Скат 14K
4.5
2
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Protherm Скат 14K
    Арт. X13050355
    4.5
    2
    Электрический котел Protherm Скат 14K
    Электрический котел Protherm Скат 14K
    Электрический котел Protherm Скат 14K
      Электрический котел Protherm Скат 14K
      Электрический котел Protherm Скат 14K
      Электрический котел Protherm Скат 14K

      Электрический котел Protherm Скат 14K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13050355
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Чехия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический котел PROTHERM Скат 14K – оборудование для отопления частных домов, квартир и других жилых помещений. Настенный вариант массой 34 кг без учета воды. Прибор подключается к системе отопления и водоснабжения и эффективно обогревает все комнаты, где установлены радиаторы. КПД устройства может достигать 99,5%. Объемный расширительный бак 7 л. Установка дополнительного накопительного бойлера позволит использовать электрокотел PROTHERM Скат 14K в системе горячего водоснабжения.

        Преимущества

        • Плавный старт для защиты от скачков в электросети
        • Удобный дисплей на корпусе и центр регулировки температуры
        • Двухскоростной насос переключает скорости автоматически
        • Универсальность прибора, которая позволяет построить индивидуальную систему отопления
        • Функция выбега насоса
        • Защита от падения давления с датчиком
        • Может использоваться с комнатным термостатом
        • Защита от замерзания (при температуре ниже +8 градусов включается обогрев)