Электрический котел Protherm Скат 14K
Арт. X13050355
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Чехия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Да
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- Электрический котел PROTHERM Скат 14K – оборудование для отопления частных домов, квартир и других жилых помещений. Настенный вариант массой 34 кг без учета воды. Прибор подключается к системе отопления и водоснабжения и эффективно обогревает все комнаты, где установлены радиаторы. КПД устройства может достигать 99,5%. Объемный расширительный бак 7 л. Установка дополнительного накопительного бойлера позволит использовать электрокотел PROTHERM Скат 14K в системе горячего водоснабжения.
Преимущества
- Плавный старт для защиты от скачков в электросети
- Удобный дисплей на корпусе и центр регулировки температуры
- Двухскоростной насос переключает скорости автоматически
- Универсальность прибора, которая позволяет построить индивидуальную систему отопления
- Функция выбега насоса
- Защита от падения давления с датчиком
- Может использоваться с комнатным термостатом
- Защита от замерзания (при температуре ниже +8 градусов включается обогрев)