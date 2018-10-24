Преимущества

Плавный старт для защиты от скачков в электросети

Удобный дисплей на корпусе и центр регулировки температуры

Двухскоростной насос переключает скорости автоматически

Универсальность прибора, которая позволяет построить индивидуальную систему отопления

Функция выбега насоса

Защита от падения давления с датчиком

Может использоваться с комнатным термостатом

Защита от замерзания (при температуре ниже +8 градусов включается обогрев)

Электрический котел PROTHERM Скат 14K – оборудование для отопления частных домов, квартир и других жилых помещений. Настенный вариант массой 34 кг без учета воды. Прибор подключается к системе отопления и водоснабжения и эффективно обогревает все комнаты, где установлены радиаторы. КПД устройства может достигать 99,5%. Объемный расширительный бак 7 л. Установка дополнительного накопительного бойлера позволит использовать электрокотел PROTHERM Скат 14K в системе горячего водоснабжения.