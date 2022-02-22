Электрический котел Protherm Скат 18K

Преимущества

Плавное начало работы для защиты от резких скачков в электросети

Удобный цифровой дисплей и панель управления на передней части корпуса

Двухскоростной насос

Защита насоса от заклинивания

Датчик давления воды

Может использоваться с комнатным термостатом

Электрический котел PROTHERM Скат 18К – вариант настенного исполнения, используется для обогрева домов, квартир и различных жилых помещений. Одноконтурный, но при использовании дополнительного бойлера может подготавливать горячую воду для бытовых нужд. Отличные показатели КПД (до 99,5%) позволяют быстро и эффективно обогревать все помещения, где есть радиаторы, без расходования электроэнергии впустую. Электрический котел PROTHERM Скат 18К 18кВт – хорошая замена газовому отоплению.