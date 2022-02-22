Электрический котел Protherm Скат 18K
Арт. X40012280
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Чехия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Да
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- Электрический котел PROTHERM Скат 18К – вариант настенного исполнения, используется для обогрева домов, квартир и различных жилых помещений. Одноконтурный, но при использовании дополнительного бойлера может подготавливать горячую воду для бытовых нужд. Отличные показатели КПД (до 99,5%) позволяют быстро и эффективно обогревать все помещения, где есть радиаторы, без расходования электроэнергии впустую. Электрический котел PROTHERM Скат 18К 18кВт – хорошая замена газовому отоплению.
Преимущества
- Плавное начало работы для защиты от резких скачков в электросети
- Удобный цифровой дисплей и панель управления на передней части корпуса
- Двухскоростной насос
- Защита насоса от заклинивания
- Датчик давления воды
- Может использоваться с комнатным термостатом