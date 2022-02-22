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Электрический котел Protherm Скат 18K
4.7
3
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Protherm Скат 18K
    Арт. X40012280
    4.7
    3
    Электрический котел Protherm Скат 18K
    Электрический котел Protherm Скат 18K
      Электрический котел Protherm Скат 18K
      Электрический котел Protherm Скат 18K

      Электрический котел Protherm Скат 18K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X40012280
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Чехия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический котел PROTHERM Скат 18К – вариант настенного исполнения, используется для обогрева домов, квартир и различных жилых помещений. Одноконтурный, но при использовании дополнительного бойлера может подготавливать горячую воду для бытовых нужд. Отличные показатели КПД (до 99,5%) позволяют быстро и эффективно обогревать все помещения, где есть радиаторы, без расходования электроэнергии впустую. Электрический котел PROTHERM Скат 18К 18кВт – хорошая замена газовому отоплению.

        Преимущества

        • Плавное начало работы для защиты от резких скачков в электросети
        • Удобный цифровой дисплей и панель управления на передней части корпуса
        • Двухскоростной насос
        • Защита насоса от заклинивания
        • Датчик давления воды
        • Может использоваться с комнатным термостатом