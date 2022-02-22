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Электрический котел Protherm Скат 24K
5.0
2
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Protherm Скат 24K
    Арт. X40012266
    5.0
    2
    Электрический котел Protherm Скат 24K
    Электрический котел Protherm Скат 24K
    Электрический котел Protherm Скат 24K
    Электрический котел Protherm Скат 24K
      Электрический котел Protherm Скат 24K
      Электрический котел Protherm Скат 24K
      Электрический котел Protherm Скат 24K
      Электрический котел Protherm Скат 24K

      Электрический котел Protherm Скат 24K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X40012266
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Чехия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический котел PROTHERM Скат 24К настенного исполнения, компактный и легкий (всего 34 кг). Используется для отопления жилых домов, а при подключении дополнительного бойлера может нагревать воду для бытовых нужд. В конструкции имеется двухскоростной насос, который может автоматически переключать скорости в зависимости от напора воды. Электрокотел PROTHERM Скат 24К позволяет подключать комнатный термостат для поддержания комфортной температуры в помещении.

        Преимущества

        • Плавный пуск котла для защиты от скачков в сети
        • Программы отображаются на цифровом дисплее
        • Панель управления расположена на передней панели прибора
        • Высокий КПД (99,5%)
        • Функция защиты от замерзания
        • Защита от заклинивания насоса