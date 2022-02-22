Электрический котел Protherm Скат 24K

Преимущества

Плавный пуск котла для защиты от скачков в сети

Программы отображаются на цифровом дисплее

Панель управления расположена на передней панели прибора

Высокий КПД (99,5%)

Функция защиты от замерзания

Защита от заклинивания насоса

Электрический котел PROTHERM Скат 24К настенного исполнения, компактный и легкий (всего 34 кг). Используется для отопления жилых домов, а при подключении дополнительного бойлера может нагревать воду для бытовых нужд. В конструкции имеется двухскоростной насос, который может автоматически переключать скорости в зависимости от напора воды. Электрокотел PROTHERM Скат 24К позволяет подключать комнатный термостат для поддержания комфортной температуры в помещении.