Электрический котел Protherm Скат 24K
Арт. X40012266
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Чехия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Да
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- Электрический котел PROTHERM Скат 24К настенного исполнения, компактный и легкий (всего 34 кг). Используется для отопления жилых домов, а при подключении дополнительного бойлера может нагревать воду для бытовых нужд. В конструкции имеется двухскоростной насос, который может автоматически переключать скорости в зависимости от напора воды. Электрокотел PROTHERM Скат 24К позволяет подключать комнатный термостат для поддержания комфортной температуры в помещении.
Преимущества
- Плавный пуск котла для защиты от скачков в сети
- Программы отображаются на цифровом дисплее
- Панель управления расположена на передней панели прибора
- Высокий КПД (99,5%)
- Функция защиты от замерзания
- Защита от заклинивания насоса