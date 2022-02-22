Электрический котел Protherm Скат 28K

Преимущества

Плавный запуск котла с временной выдержкой для защиты от резких скачков в электросети

Постепенное нарастание мощности, ТЭНы включаются последовательно

Защита от высокого напряжения (постепенное снижение потребления энергии вплоть до выключения прибора)

Насос с системой отвода воздуха

Может использоваться с комнатным термостатом

Объемный расширительный бак на 7 л

Электрический котел PROTHERM Скат 28К – незаменимое устройство для отопления частных домов, жилых помещений и др. Котел в своей конструкции содержит 4 ТЭНа, которые равномерно прогревают воду для отопления. Отличные показатели КПД - до 99,5% обеспечивают высокую эффективность и экономичность использования данной модели. Небольшой вес 34 кг и компактность позволяют вешать котел на стену и использовать даже в небольших комнатах. Прибор может интегрироваться в целую систему, состоящую из нагревательных котлов. Электрический котел PROTHERM Скат 28К 28кВт может обогревать помещения общей площадью 280 м2.