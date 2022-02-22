Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический котел Protherm Скат 28K
5.0
2
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Protherm Скат 28K
    Арт. X400122190
    5.0
    2
    Электрический котел Protherm Скат 28K
    Электрический котел Protherm Скат 28K
    Электрический котел Protherm Скат 28K
    Электрический котел Protherm Скат 28K
      Электрический котел Protherm Скат 28K
      Электрический котел Protherm Скат 28K
      Электрический котел Protherm Скат 28K
      Электрический котел Protherm Скат 28K

      Электрический котел Protherm Скат 28K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X400122190
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Чехия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический котел PROTHERM Скат 28К – незаменимое устройство для отопления частных домов, жилых помещений и др. Котел в своей конструкции содержит 4 ТЭНа, которые равномерно прогревают воду для отопления. Отличные показатели КПД - до 99,5% обеспечивают высокую эффективность и экономичность использования данной модели. Небольшой вес 34 кг и компактность позволяют вешать котел на стену и использовать даже в небольших комнатах. Прибор может интегрироваться в целую систему, состоящую из нагревательных котлов. Электрический котел PROTHERM Скат 28К 28кВт может обогревать помещения общей площадью 280 м2.

        Преимущества

        • Плавный запуск котла с временной выдержкой для защиты от резких скачков в электросети
        • Постепенное нарастание мощности, ТЭНы включаются последовательно
        • Защита от высокого напряжения (постепенное снижение потребления энергии вплоть до выключения прибора)
        • Насос с системой отвода воздуха
        • Может использоваться с комнатным термостатом
        • Объемный расширительный бак на 7 л