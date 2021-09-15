Электрический котел Protherm Скат 6K

Преимущества

Отличные показатели КПД (99,5%)

Мощность нарастает постепенно, ТЭНы (2 шт) включаются последовательно

Контроль скачков напряжения в сети и автоматическое снижение потребления электроэнергии

Защита насоса от заклинивания

Защита от замерзания (котел включается при температуре ниже +8 градусов)

Стильный внешний вид

Электрический котел PROTHERM Скат 6К одноконтурный, настенного крепления, применяется в системах отопления частных домов, коттеджей и других жилых помещений. Небольшой вес (34 кг) и компактные размеры (740*410*315 мм) позволят установить котел даже в небольшом помещении. Нагревательными элементами является 2 ТЭНа, которые включаются в работу один за другим, постепенно наращивая мощность. Электрокотел PROTHERM Скат 6К может работать и на подготовку горячей воды при подключении дополнительного накопительного котла.