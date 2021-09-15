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Электрический котел Protherm Скат 6K
4.8
4
72 600 ₽
Электрические котлы
    Электрический котел Protherm Скат 6K
    Арт. Х40012281
    4.8
    4
    Электрический котел Protherm Скат 6K
    Электрический котел Protherm Скат 6K
    Электрический котел Protherm Скат 6K
    Электрический котел Protherm Скат 6K
      Электрический котел Protherm Скат 6K
      Электрический котел Protherm Скат 6K
      Электрический котел Protherm Скат 6K
      Электрический котел Protherm Скат 6K

      Электрический котел Protherm Скат 6K

      72 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. Х40012281
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Чехия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
      72 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический котел PROTHERM Скат 6К одноконтурный, настенного крепления, применяется в системах отопления частных домов, коттеджей и других жилых помещений. Небольшой вес (34 кг) и компактные размеры (740*410*315 мм) позволят установить котел даже в небольшом помещении. Нагревательными элементами является 2 ТЭНа, которые включаются в работу один за другим, постепенно наращивая мощность. Электрокотел PROTHERM Скат 6К может работать и на подготовку горячей воды при подключении дополнительного накопительного котла.

        Преимущества

        • Отличные показатели КПД (99,5%)
        • Мощность нарастает постепенно, ТЭНы (2 шт) включаются последовательно
        • Контроль скачков напряжения в сети и автоматическое снижение потребления электроэнергии
        • Защита насоса от заклинивания
        • Защита от замерзания (котел включается при температуре ниже +8 градусов)
        • Стильный внешний вид