Электрический котел Protherm Скат 6K
Арт. Х40012281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Чехия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Да
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- Электрический котел PROTHERM Скат 6К одноконтурный, настенного крепления, применяется в системах отопления частных домов, коттеджей и других жилых помещений. Небольшой вес (34 кг) и компактные размеры (740*410*315 мм) позволят установить котел даже в небольшом помещении. Нагревательными элементами является 2 ТЭНа, которые включаются в работу один за другим, постепенно наращивая мощность. Электрокотел PROTHERM Скат 6К может работать и на подготовку горячей воды при подключении дополнительного накопительного котла.
Преимущества
- Отличные показатели КПД (99,5%)
- Мощность нарастает постепенно, ТЭНы (2 шт) включаются последовательно
- Контроль скачков напряжения в сети и автоматическое снижение потребления электроэнергии
- Защита насоса от заклинивания
- Защита от замерзания (котел включается при температуре ниже +8 градусов)
- Стильный внешний вид