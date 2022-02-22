Электрический котел Protherm Скат 9K

Преимущества

Удобная панель управления и цифровой дисплей на передней части прибора

Очень высокий КПД (до 99,5%)

Насос с автоматическим отводом воздуха

Простая установка и стильный внешний вид

Вместительный бак на 7 л

Небольшой вес 34 кг

Компактные размеры 740х410х315 мм

Электрический котел PROTHERM Скат 9К настенного крепления предназначен для обогрева частных домов и жилых помещений. Одноконтурный вариант используется только для отопления, но при подключении дополнительного бойлера может подготавливать горячую воду для бытовых нужд. Мощность нарастает постепенно, с последовательным включением ТЭНов, это позволяет избежать изнашивания системы от резких скачков напряжения в сети. Электрокотел PROTHERM Скат 9К имеет небольшие габариты и поместится даже на маленькой кухне.