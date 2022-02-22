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Электрический котел Protherm Скат 9K
5.0
2
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Protherm Скат 9K
    Арт. X40012259
    5.0
    2
    Электрический котел Protherm Скат 9K
    Электрический котел Protherm Скат 9K
    Электрический котел Protherm Скат 9K
    Электрический котел Protherm Скат 9K
      Электрический котел Protherm Скат 9K
      Электрический котел Protherm Скат 9K
      Электрический котел Protherm Скат 9K
      Электрический котел Protherm Скат 9K

      Электрический котел Protherm Скат 9K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X40012259
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Чехия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический котел PROTHERM Скат 9К настенного крепления предназначен для обогрева частных домов и жилых помещений. Одноконтурный вариант используется только для отопления, но при подключении дополнительного бойлера может подготавливать горячую воду для бытовых нужд. Мощность нарастает постепенно, с последовательным включением ТЭНов, это позволяет избежать изнашивания системы от резких скачков напряжения в сети. Электрокотел PROTHERM Скат 9К имеет небольшие габариты и поместится даже на маленькой кухне.

        Преимущества

        • Удобная панель управления и цифровой дисплей на передней части прибора
        • Очень высокий КПД (до 99,5%)
        • Насос с автоматическим отводом воздуха
        • Простая установка и стильный внешний вид
        • Вместительный бак на 7 л
        • Небольшой вес 34 кг
        • Компактные размеры 740х410х315 мм