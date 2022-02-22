Электрический котел Protherm Скат 9K
Арт. X40012259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Чехия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Да
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- Электрический котел PROTHERM Скат 9К настенного крепления предназначен для обогрева частных домов и жилых помещений. Одноконтурный вариант используется только для отопления, но при подключении дополнительного бойлера может подготавливать горячую воду для бытовых нужд. Мощность нарастает постепенно, с последовательным включением ТЭНов, это позволяет избежать изнашивания системы от резких скачков напряжения в сети. Электрокотел PROTHERM Скат 9К имеет небольшие габариты и поместится даже на маленькой кухне.
Преимущества
- Удобная панель управления и цифровой дисплей на передней части прибора
- Очень высокий КПД (до 99,5%)
- Насос с автоматическим отводом воздуха
- Простая установка и стильный внешний вид
- Вместительный бак на 7 л
- Небольшой вес 34 кг
- Компактные размеры 740х410х315 мм