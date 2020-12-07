Электрический котел УМТ ЭВПМ-3 Сангай

Электрический котел ЭВПМ 3 САНГАЙ служит для отопления жилых помещений, магазинов, автозаправок, складов и других объектов, где нужно поддерживать комфортную температуру воздуха. Котел состоит из теплообменника с нагревательными ТЭНами и водяным баком и модуля управления. Полностью автоматизированная работа агрегата обеспечивает комфортное пользование. Конструкция позволяет дополнительно подключать выносной регулятор температуры и циркуляционный насос для забора воды при отсутствии центрального водоснабжения. Эл котел ЭВПМ 3 САНГАЙ может использовать в качестве теплоносителя не только горячую воду, но и незамерзающую жидкость.

Преимущества