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Электрический котел УМТ ЭВПМ-3 Сангай
3.8
5
6 070 ₽
Электрические котлы
    Электрический котел УМТ ЭВПМ-3 Сангай
    Арт. X130503115
    3.8
    5
    Электрический котел УМТ ЭВПМ-3 Сангай

      Электрический котел УМТ ЭВПМ-3 Сангай

      6 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130503115
      3.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		УМТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      6 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический котел ЭВПМ 3 САНГАЙ служит для отопления жилых помещений, магазинов, автозаправок, складов и других объектов, где нужно поддерживать комфортную температуру воздуха. Котел состоит из теплообменника с нагревательными ТЭНами и водяным баком и модуля управления. Полностью автоматизированная работа агрегата обеспечивает комфортное пользование. Конструкция позволяет дополнительно подключать выносной регулятор температуры и циркуляционный насос для забора воды при отсутствии центрального водоснабжения. Эл котел ЭВПМ 3 САНГАЙ может использовать в качестве теплоносителя не только горячую воду, но и незамерзающую жидкость.

        Преимущества

        • Ступенчатая регулировка мощности экономит электроэнергию
        • Постепенное нарастание мощности при включении позволяет избежать скачков напряжения в сети
        • Прочный бак для воды исключает прорыв или протечки
        • Компактный корпус позволяет использовать котел даже в маленьких помещениях
        • Низкий уровень шума
        • Вес всего 6 кг
        • Большой срок эксплуатации - не менее 10 лет