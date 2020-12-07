Электрический котел УМТ ЭВПМ-3 Сангай
Арт. X130503115
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Наличие насоса
|Нет
|
Встроенный расширительный бак
|Нет
С этим товаром смотрят
- Электрический котел ЭВПМ 3 САНГАЙ служит для отопления жилых помещений, магазинов, автозаправок, складов и других объектов, где нужно поддерживать комфортную температуру воздуха. Котел состоит из теплообменника с нагревательными ТЭНами и водяным баком и модуля управления. Полностью автоматизированная работа агрегата обеспечивает комфортное пользование. Конструкция позволяет дополнительно подключать выносной регулятор температуры и циркуляционный насос для забора воды при отсутствии центрального водоснабжения. Эл котел ЭВПМ 3 САНГАЙ может использовать в качестве теплоносителя не только горячую воду, но и незамерзающую жидкость.
Преимущества
- Ступенчатая регулировка мощности экономит электроэнергию
- Постепенное нарастание мощности при включении позволяет избежать скачков напряжения в сети
- Прочный бак для воды исключает прорыв или протечки
- Компактный корпус позволяет использовать котел даже в маленьких помещениях
- Низкий уровень шума
- Вес всего 6 кг
- Большой срок эксплуатации - не менее 10 лет