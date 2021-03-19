Электрический котел УМТ ЭВПМ-4,8 Сангай
Арт. X130503116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Нет
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- Котел электрический ЭВПМ 4,8 кВт САНГАЙ предназначен для организации отопления в различных жилых помещениях, магазинах, на складах и др. площадью 48 кв.м. В конструкции устройства заложены нагревательные ТЭНы, накопительный бак для воды и блок управления. Автоматическая работа котла без постоянного контроля – одно из главных преимуществ. Механический пульт управления позволит самостоятельно производить нужные настройки. Регулировка мощности происходит постепенно, что обеспечивает значительную экономию электроэнергии. Электрокотел отопления ЭВПМ 4,8 САНГАЙ – отличное решение для вашего дома.
Преимущества
- Постепенное нарастание мощности с возможностью регулирования
- Удобное механическое управление
- Есть устройство для подключения температурного регулятора и насоса
- Настенное крепление для экономии пространства
- Легкий вес 6 кг и компактные размеры 325x168x395 мм
- Полностью автоматизированная работа котла
- Очень низкий уровень шума