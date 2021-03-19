Электрический котел УМТ ЭВПМ-4,8 Сангай

Котел электрический ЭВПМ 4,8 кВт САНГАЙ предназначен для организации отопления в различных жилых помещениях, магазинах, на складах и др. площадью 48 кв.м. В конструкции устройства заложены нагревательные ТЭНы, накопительный бак для воды и блок управления. Автоматическая работа котла без постоянного контроля – одно из главных преимуществ. Механический пульт управления позволит самостоятельно производить нужные настройки. Регулировка мощности происходит постепенно, что обеспечивает значительную экономию электроэнергии. Электрокотел отопления ЭВПМ 4,8 САНГАЙ – отличное решение для вашего дома.

Преимущества