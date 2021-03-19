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Электрический котел УМТ ЭВПМ-4,8 Сангай
5.0
3
8 600 ₽
Электрические котлы
    Электрический котел УМТ ЭВПМ-4,8 Сангай
    Арт. X130503116
    5.0
    3
    Электрический котел УМТ ЭВПМ-4,8 Сангай

      Электрический котел УМТ ЭВПМ-4,8 Сангай

      8 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130503116
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		УМТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      8 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Котел электрический ЭВПМ 4,8 кВт САНГАЙ предназначен для организации отопления в различных жилых помещениях, магазинах, на складах и др. площадью 48 кв.м. В конструкции устройства заложены нагревательные ТЭНы, накопительный бак для воды и блок управления. Автоматическая работа котла без постоянного контроля – одно из главных преимуществ. Механический пульт управления позволит самостоятельно производить нужные настройки. Регулировка мощности происходит постепенно, что обеспечивает значительную экономию электроэнергии. Электрокотел отопления ЭВПМ 4,8 САНГАЙ – отличное решение для вашего дома.

        Преимущества

        • Постепенное нарастание мощности с возможностью регулирования
        • Удобное механическое управление
        • Есть устройство для подключения температурного регулятора и насоса
        • Настенное крепление для экономии пространства
        • Легкий вес 6 кг и компактные размеры 325x168x395 мм
        • Полностью автоматизированная работа котла
        • Очень низкий уровень шума