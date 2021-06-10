Электрический котел УМТ ЭВПМ-6 Сангай

Электрокотел ЭВПМ 6 САНГАЙ используется для отопления частных домов, складов, магазинов, автозаправочных станций и мн. др. площадью до 60 кв.м. Прибор экологически безопасен и может смело использоваться в помещениях постоянного проживания. Полностью автоматизированная работа устройства позволяет всегда поддерживать комфортную температуру воздуха. ТЭНы выполнены из нержавеющей и углеродистой стали, что обеспечивает долговечность прибора даже при постоянном использовании. Можно подключать циркуляционный насос. Вместо воды может использоваться незамерзающий теплоноситель.

Преимущества

