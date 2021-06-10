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Электрический котел УМТ ЭВПМ-6 Сангай
4.8
4
8 720 ₽
Электрические котлы
    Электрический котел УМТ ЭВПМ-6 Сангай
    Арт. X130503117
    4.8
    4
    Электрический котел УМТ ЭВПМ-6 Сангай
    Электрический котел УМТ ЭВПМ-6 Сангай
      Электрический котел УМТ ЭВПМ-6 Сангай
      Электрический котел УМТ ЭВПМ-6 Сангай

      Электрический котел УМТ ЭВПМ-6 Сангай

      8 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130503117
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		УМТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      8 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрокотел ЭВПМ 6 САНГАЙ используется для отопления частных домов, складов, магазинов, автозаправочных станций и мн. др. площадью до 60 кв.м. Прибор экологически безопасен и может смело использоваться в помещениях постоянного проживания. Полностью автоматизированная работа устройства позволяет всегда поддерживать комфортную температуру воздуха. ТЭНы выполнены из нержавеющей и углеродистой стали, что обеспечивает долговечность прибора даже при постоянном использовании. Можно подключать циркуляционный насос. Вместо воды может использоваться незамерзающий теплоноситель.

        Преимущества

        • Настенная установка экономит пространство
        • Постепенное нарастание мощности для экономии электроэнергии
        • Удобное механическое управление
        • Дисплей для отображения температурных показателей
        • Устройство для крепления выносного регулятора температуры
        • Агрегат не нуждается в частом обслуживании
        • Простой монтаж и эксплуатация
        • Компактный корпус 325x168x395 мм
        • Легкий вес 6,4 кг