Электрический котел УМТ ЭВПМ-6 Сангай
Арт. X130503117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Нет
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- Электрокотел ЭВПМ 6 САНГАЙ используется для отопления частных домов, складов, магазинов, автозаправочных станций и мн. др. площадью до 60 кв.м. Прибор экологически безопасен и может смело использоваться в помещениях постоянного проживания. Полностью автоматизированная работа устройства позволяет всегда поддерживать комфортную температуру воздуха. ТЭНы выполнены из нержавеющей и углеродистой стали, что обеспечивает долговечность прибора даже при постоянном использовании. Можно подключать циркуляционный насос. Вместо воды может использоваться незамерзающий теплоноситель.
Преимущества
- Настенная установка экономит пространство
- Постепенное нарастание мощности для экономии электроэнергии
- Удобное механическое управление
- Дисплей для отображения температурных показателей
- Устройство для крепления выносного регулятора температуры
- Агрегат не нуждается в частом обслуживании
- Простой монтаж и эксплуатация
- Компактный корпус 325x168x395 мм
- Легкий вес 6,4 кг