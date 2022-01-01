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Котел газовый Arderia ESR 2.16 FFCD coaxial
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Газовые котлы
    Котел газовый Arderia ESR 2.16 FFCD coaxial
    Арт. X130501313
    Котел газовый Arderia ESR 2.16 FFCD coaxial

      Котел газовый Arderia ESR 2.16 FFCD coaxial

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130501313

      Характеристики

      Производитель
      		Arderia
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Котел газовый Arderia ESR 2.16 FFCD coaxial, настенный, с закрытой камерой сгорания - предназначен для отопления и горячего водоснабжения, максимальной мощностью 18.6 кВт. Сочетает в себе экономичность, высокое качество и надежность.

        Преимущества

        Газовая система

        • Модуляция пламени в режиме отопления и ГВС
        • Автоматическое электрическое зажигание 
        • Котлы адаптированы к Российским условиям
        • Работа при низком входном давление газа  до 5 мбар
        • Легкая перенастройка для работы на сжиженном газе
        • Регулируемая подача воздуха для горения

        Гидравлика

        • Первичный медный теплообменник
        • Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
        • Насос с «сухим ротором» и небольшим потреблением электроэнергии  
        • Манометр
        • Фильтр на входе холодной воды
        • Язычковый датчик горячей воды
        • Встроенный трехходовой клапан

        Контроль температуры

        • Возможность установки пульта управления как возле котла, так и на расстоянии до 40м (пульт идет в комплекте с котлом)
        • Возможность использования пульта управления как комнатный датчик.
        • Регулировка температуры: контур отопления 40-80°С, Гвс 40/60°С
        • Режим таймер
        • Регулировка и автоматическое поддержания температуры отопления и гвс
        • Индикация температуры отопления и ГВС

        Контроль и безопасность 

        • Электронная система самодиагностики
        • Защита от перепадов напряжения (от 156 до 280В)
        • Контроль пламени – датчик ионизации
        • Защита от блокировки насоса
        • Защитное устройство системы удаления - пневмореле
        • Защита от низкого давления в системе отопления – датчик давления
        • Предохранительный клапан в системе отопления на 3 Бар
        • Двухступенчатая система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС 