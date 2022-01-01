Котел газовый Arderia ESR 2.25 FFCD coaxia

Котел Arderia серии котел Arderia серии ESR-2.25 предназначен для отопления и ГВС. Котел является настенным газовым котлом с закрытой камерой сгорания, встроенной газовой горелкой с пропорционально-регулируемой (модулируемой) подачей газа. Котел имеет первичный медный теплообменник и вторичный стальной пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали. Используемое топливо: природный газ или сжиженный газ .



Преимущества

Газовая система

Модуляция пламени в режиме отопления и ГВС

Автоматическое электрическое зажигание

Котлы адаптированы к Российским условиям

Работа при низком входном давление газа до 5 мбар

Легкая перенастройка для работы на сжиженном газе

Регулируемая подача воздуха для горения

Гидравлика

Первичный медный теплообменник

Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали

Насос с «сухим ротором» и небольшим потреблением электроэнергии

Манометр

Фильтр на входе холодной воды

Язычковый датчик горячей воды

Встроенный трехходовой клапан

Контроль температуры

Возможность установки пульта управления как возле котла, так и на расстоянии до 40м (пульт идет в комплекте с котлом)

Возможность использования пульта управления как комнатный датчик.

Регулировка температуры: контур отопления 40-80°С, Гвс 40/60°С

Режим таймер

Регулировка и автоматическое поддержания температуры отопления и гвс

Индикация температуры отопления и ГВС

Контроль и безопасность