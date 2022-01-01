Преимущества

Газовая система

Модуляция пламени в режиме отопления и ГВС

Автоматическое электрическое зажигание

Котлы адаптированы к Российским условиям

Работа при низком входном давление газа до 5 мбар

Легкая перенастройка для работы на сжиженном газе

Регулируемая подача воздуха для горения

Гидравлика

Первичный медный теплообменник

Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали

Насос с «сухим ротором» и небольшим потреблением электроэнергии

Манометр

Фильтр на входе холодной воды

Язычковый датчик горячей воды

Встроенный трехходовой клапан

Контроль температуры

Возможность установки пульта управления как возле котла, так и на расстоянии до 40м (пульт идет в комплекте с котлом)

Возможность использования пульта управления как комнатный датчик.

Регулировка температуры: контур отопления 40-80°С, Гвс 40/60°С

Режим таймер

Регулировка и автоматическое поддержания температуры отопления и гвс

Индикация температуры отопления и ГВС

Контроль и безопасность

Электронная система самодиагностики

Защита от перепадов напряжения (от 156 до 280В)

Контроль пламени – датчик ионизации

Защита от блокировки насоса

Защитное устройство системы удаления - пневмореле

Защита от низкого давления в системе отопления – датчик давления

Предохранительный клапан в системе отопления на 3 Бар

Двухступенчатая система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС

Котел газовый Arderia ESR 2.35 FFCD coaxial настенный, с закрытой камерой сгорания - предназначен для отопления и горячего водоснабжения, максимальной мощностью 40.7 кВт. Сочетает в себе экономичность, высокое качество и надежность.