Котел газовый ARISTON ACO 27 MFFI MET
Арт. X130501110
Характеристики
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Производитель
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Нет
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Встроенный циркуляционный насос
|Нет
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Конденсационный котел
|Нет
- ARISTON (Аристон) ACO 27 MFFI MET котел газ. конденсац. турбоТехнические характеристики:Тип водонагревателя проточный Способ нагрева газовый Номинальная мощность 27 кВт Тип камеры сгорания закрытый Управление дисплей Защита режим предотвращения замерзания ОУстановка вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный Размеры (ШхВхГ) 450x750x280 мм