Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Котел газовый ARISTON ACO 27 MFFI MET
Найти аналог
Газовые котлы
    Котел газовый ARISTON ACO 27 MFFI MET
    Арт. X130501110
    Котел газовый ARISTON ACO 27 MFFI MET

      Котел газовый ARISTON ACO 27 MFFI MET

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X130501110

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Встроенный циркуляционный насос
      		Нет
      Конденсационный котел
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • ARISTON (Аристон) ACO 27 MFFI MET котел газ. конденсац. турбоТехнические характеристики:Тип водонагревателя проточный Способ нагрева газовый Номинальная мощность 27 кВт Тип камеры сгорания закрытый Управление дисплей Защита режим предотвращения замерзания ОУстановка вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный Размеры (ШхВхГ) 450x750x280 мм