Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 CF
Арт. X130501192
Характеристики
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Производитель
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
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Наличие насоса
|Да
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Встроенный расширительный бак
|Да
- Газовый настенный котел Ariston EGIS PLUS 24 CF - это агрегат традиционного типа. Он оснащен открытой камерой сгорания. В котле установлена горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений. Данный прибор имеет класс защиты корпуса X4D. Внешняя панель управления с дисплеем упрощает изменение параметров работы котла. Предусмотрена защита от замерзания, образования накипи и блокировки циркуляционного насоса. Данная модель предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилых домов.
Преимущества
- Традиционный газовый котел
- Полностью адаптирован для России - работа при пониженном давлении газа (до 5 мбар)
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Встроенный конденсатосборник
- Работа при низкой уличной температуре (до -52 градусов)
- Возможность снижения мощности на отопление и функция задержки включения
- Функция непрерывной электронной модуляции пламени горелки
- Защита от замерзания, образования накипи и блокировки циркуляционного насоса
- Функция самодиагностики
- Основной теплообменник из меди с защитным покрытием
- Пластичный теплообменник из нержавеющей стали
- В котле установлена горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений
- Гидравлическая группа из сверх прочных композитных материалов
- Трехходовой клапан с электроприводом
- Два сверхточных датчика температуры NTC
- Два фильтра механической очистки - в контуре отопления и ГВС
- Расширительный бак объемом 8 литров
- Возможность подключения T-Control и комнатного термостата (приобретается отдельно)