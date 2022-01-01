Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 CF

Газовый настенный котел Ariston EGIS PLUS 24 CF - это агрегат традиционного типа. Он оснащен открытой камерой сгорания. В котле установлена горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений. Данный прибор имеет класс защиты корпуса X4D. Внешняя панель управления с дисплеем упрощает изменение параметров работы котла. Предусмотрена защита от замерзания, образования накипи и блокировки циркуляционного насоса. Данная модель предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилых домов.

Преимущества