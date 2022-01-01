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Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 CF
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Газовые котлы
    Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 CF
    Арт. X130501192
    Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 CF
    Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 CF
      Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 CF
      Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 CF

      Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 CF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130501192

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Наличие насоса
      		Да
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газовый настенный котел Ariston EGIS PLUS 24 CF - это агрегат традиционного типа. Он оснащен открытой камерой сгорания. В котле установлена горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений. Данный прибор имеет класс защиты корпуса X4D. Внешняя панель управления с дисплеем упрощает изменение параметров работы котла. Предусмотрена защита от замерзания, образования накипи и блокировки циркуляционного насоса. Данная модель предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилых домов.

        Преимущества

        • Традиционный газовый котел
        • Полностью адаптирован для России - работа при пониженном давлении газа (до 5 мбар)
        • Устойчивость к перепадам напряжения
        • Встроенный конденсатосборник
        • Работа при низкой уличной температуре (до -52 градусов)
        • Возможность снижения мощности на отопление и функция задержки включения
        • Функция непрерывной электронной модуляции пламени горелки
        • Защита от замерзания, образования накипи и блокировки циркуляционного насоса
        • Функция самодиагностики
        • Основной теплообменник из меди с защитным покрытием
        • Пластичный теплообменник из нержавеющей стали
        • В котле установлена горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений
        • Гидравлическая группа из сверх прочных композитных материалов
        • Трехходовой клапан с электроприводом
        • Два сверхточных датчика температуры NTC
        • Два фильтра механической очистки - в контуре отопления и ГВС
        • Расширительный бак объемом 8 литров
        • Возможность подключения T-Control и комнатного термостата (приобретается отдельно)