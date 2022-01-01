Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 FF

Настенный газовый котел Ariston EGIS PLUS 24 FF предназначен для отопления и постоянного горячего водоснабжения. Котел отличается закрытой камерой сгорания, КПД на уровне 94.5%, компактными размерами и небольшим весом. Производитель рекомендует модель для использования для отопления помещений площадью до 194 м2. За минуту может приготовить до 13.6 л горячей воды (подразумевается её нагрев на 25°C). Предусмотрен летний режим, в котором котел работает исключительно только на приготовление воды. Установка адаптирована для использования в отечественных широтах, в том числе и для работы при пониженном давлении газа (до 5 мбар), низком давлении и расходе воды.