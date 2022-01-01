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Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 FF
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Газовые котлы
    Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 FF
    Арт. X130501191
    Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 FF
    Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 FF
      Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 FF
      Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 FF

      Котел газовый Ariston EGIS PLUS 24 FF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130501191

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настенный газовый котел Ariston EGIS PLUS 24 FF предназначен для отопления и постоянного горячего водоснабжения. Котел отличается закрытой камерой сгорания, КПД на уровне 94.5%, компактными размерами и небольшим весом. Производитель рекомендует модель для использования для отопления помещений площадью до 194 м2. За минуту может приготовить до 13.6 л горячей воды (подразумевается её нагрев на 25°C). Предусмотрен летний режим, в котором котел работает исключительно только на приготовление воды. Установка адаптирована для использования в отечественных широтах, в том числе и для работы при пониженном давлении газа (до 5 мбар), низком давлении и расходе воды.