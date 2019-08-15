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Котел газовый Baxi ECO-5 Compact 24 F
4.0
1
Найти аналог
Газовые котлы
    Котел газовый Baxi ECO-5 Compact 24 F
    Арт. X130501300
    4.0
    1
    Котел газовый Baxi ECO-5 Compact 24 F

    Котел газовый Baxi ECO-5 Compact 24 F

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. X130501300
    4.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Baxi
    Макс. мощность, кВт
    		23
    Встроенный циркуляционный насос
    		Да
    Ширина, см
    		40
    Число контуров
    		двухконтурный
    Тип камеры сгорания
    		закрытая
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

    • Котел газовый Baxi ECO-5 Compact 24 F - управляется электронным образом, оснащен дисплеем и имеет порт для подключения дополнительных устройств (чаще всего программаторы, термостаты, комнатные пульты и пр.). Плюсом электронной системы является то, что она не требует постоянного присутствия человека и позволяет значительно экономить топливо (как писали выше), минус — она сложнее механической и зависит от перепадов напряжения в сети (может выйти из строя при скачках). 

      Преимущества

      Газовая система

      • Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
      • Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 4 мбар в диапазоне питающего напряжения 170-270 В
      • Повышенная адаптивность котла к условиям дымоудаления, отличающимся от нормированных
      • Плавное электронное зажигание
      • Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали
      • Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе

      Гидравлическая система

      • Гидравлическая группа из композитных материалов
      • Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)
      • Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком
      • Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
      • Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели)
      • Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели)
      • Манометр
      • Автоматический байпас
      • Постциркуляция насоса
      • Фильтр на входе холодной воды
      • Возможность подключения к солнечным коллекторам

      Температурный контроль

      • Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С режим «теплые полы»
      • Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
      • Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС
      • Цифровая индикация температуры
      • Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера

      Устройства контроля и безопасности

      • Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
      • Электронная система самодиагностики
      • Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера
      • Ионизационный контроль пламени
      • Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
      • Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч)
      • Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике
      • Обновленная система контроля тяги по току ионизации и температуре дымовых газов
      • Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя
      • Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар)
      • Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС