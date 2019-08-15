Котел газовый Baxi ECO-5 Compact 24 F - управляется электронным образом, оснащен дисплеем и имеет порт для подключения дополнительных устройств (чаще всего программаторы, термостаты, комнатные пульты и пр.). Плюсом электронной системы является то, что она не требует постоянного присутствия человека и позволяет значительно экономить топливо (как писали выше), минус — она сложнее механической и зависит от перепадов напряжения в сети (может выйти из строя при скачках).



Преимущества

Газовая система

Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС

Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 4 мбар в диапазоне питающего напряжения 170-270 В

Повышенная адаптивность котла к условиям дымоудаления, отличающимся от нормированных

Плавное электронное зажигание

Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали

Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе

Гидравлическая система

Гидравлическая группа из композитных материалов

Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)

Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком

Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии

Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели)

Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели)

Манометр

Автоматический байпас

Постциркуляция насоса

Фильтр на входе холодной воды

Возможность подключения к солнечным коллекторам

Температурный контроль

Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С режим «теплые полы»

Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)

Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС

Цифровая индикация температуры

Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера

Устройства контроля и безопасности