Котел газовый Baxi ECO-5 Compact 24 F
Арт. X130501300
Характеристики
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Производитель
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Макс. мощность, кВт
|23
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Встроенный циркуляционный насос
|Да
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Ширина, см
|40
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Число контуров
|двухконтурный
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Тип камеры сгорания
|закрытая
Котел газовый Baxi ECO-5 Compact 24 F - управляется электронным образом, оснащен дисплеем и имеет порт для подключения дополнительных устройств (чаще всего программаторы, термостаты, комнатные пульты и пр.). Плюсом электронной системы является то, что она не требует постоянного присутствия человека и позволяет значительно экономить топливо (как писали выше), минус — она сложнее механической и зависит от перепадов напряжения в сети (может выйти из строя при скачках).
Преимущества
Газовая система
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 4 мбар в диапазоне питающего напряжения 170-270 В
- Повышенная адаптивность котла к условиям дымоудаления, отличающимся от нормированных
- Плавное электронное зажигание
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
Гидравлическая система
- Гидравлическая группа из композитных материалов
- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)
- Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели)
- Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели)
- Манометр
- Автоматический байпас
- Постциркуляция насоса
- Фильтр на входе холодной воды
- Возможность подключения к солнечным коллекторам
Температурный контроль
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С режим «теплые полы»
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС
- Цифровая индикация температуры
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера
Устройства контроля и безопасности
- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
- Электронная система самодиагностики
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера
- Ионизационный контроль пламени
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч)
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике
- Обновленная система контроля тяги по току ионизации и температуре дымовых газов
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар)
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС