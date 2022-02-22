Газовый котел Baxi ECO FOUR 1.14 F
Арт. X130501267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Тип тяги
|естественная
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Наличие насоса
|Да
- Газовый настенный котел Baxi Eco Four 1.14 F - модель последней четвертой модернизации серии ECO. По сравнению с моделями предыдущей серии данный котел имеет ряд преимуществ: небольшие габариты, электронное управление и ЖК-дисплей. Данная модель применяется только для отопления. На дисплее отображаются задействованные функции и рабочие параметры котла. Небольшие габариты корпуса упрощают установку агрегата. Можно использовать данный котел для подготовки горячей воды при подключении внешнего накопительного бойлера (приобретается отдельно). Первичный теплообменник изготовлен их меди и покрыт специальным составом для защиты от коррозии.
Преимущества
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
- Плавное электронное зажигание
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой)
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
- Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели)
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели)
- Манометр
- Автоматический байпас
- Постциркуляция насоса
- Фильтр на входе холодной воды
- Возможность подключения к солнечным коллекторам
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС
- Цифровая индикация температуры
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера
- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
- Электронная система самодиагностики
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера
- Ионизационный контроль пламени
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч)
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой)
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар)
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС