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Газовый котел Baxi ECO FOUR 1.14 F
5.0
2
Найти аналог
Газовые котлы
    Газовый котел Baxi ECO FOUR 1.14 F
    Арт. X130501267
    5.0
    2
    Газовый котел Baxi ECO FOUR 1.14 F

      Газовый котел Baxi ECO FOUR 1.14 F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501267
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип тяги
      		естественная
      Наличие насоса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый настенный котел Baxi Eco Four 1.14 F - модель последней четвертой модернизации серии ECO. По сравнению с моделями предыдущей серии данный котел имеет ряд преимуществ: небольшие габариты, электронное управление и ЖК-дисплей. Данная модель применяется только для отопления. На дисплее отображаются задействованные функции и рабочие параметры котла. Небольшие габариты корпуса упрощают установку агрегата. Можно использовать данный котел для подготовки горячей воды при подключении внешнего накопительного бойлера (приобретается отдельно). Первичный теплообменник изготовлен их меди и покрыт специальным составом для защиты от коррозии.

        Преимущества

        • Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
        • Плавное электронное зажигание
        • Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
        • Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали
        • Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой)
        • Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
        • Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)
        • Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
        • Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком
        • Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели)
        • Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели)
        • Манометр
        • Автоматический байпас
        • Постциркуляция насоса
        • Фильтр на входе холодной воды
        • Возможность подключения к солнечным коллекторам
        • Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)
        • Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
        • Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС
        • Цифровая индикация температуры
        • Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера
        • Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
        • Электронная система самодиагностики
        • Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера
        • Ионизационный контроль пламени
        • Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
        • Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч)
        • Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике
        • Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой)
        • Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя
        • Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар)
        • Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС