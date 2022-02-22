Газовый котел Baxi ECO FOUR 1.14 F

Газовый настенный котел Baxi Eco Four 1.14 F - модель последней четвертой модернизации серии ECO. По сравнению с моделями предыдущей серии данный котел имеет ряд преимуществ: небольшие габариты, электронное управление и ЖК-дисплей. Данная модель применяется только для отопления. На дисплее отображаются задействованные функции и рабочие параметры котла. Небольшие габариты корпуса упрощают установку агрегата. Можно использовать данный котел для подготовки горячей воды при подключении внешнего накопительного бойлера (приобретается отдельно). Первичный теплообменник изготовлен их меди и покрыт специальным составом для защиты от коррозии.

Преимущества