Газовый котел Baxi ECO FOUR 24 F
Арт. X13050195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Тип тяги
|естественная
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Наличие насоса
|Да
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- Котел газовый BAXI ECO FOUR 24 F – двухконтурный вариант, используется в частных системах отопления и водоснабжения (подготовка горячей воды) в загородных домах, коттеджах, на дачах и др. Закрытая камера сгорания полностью изолирует пламя от внешней среды и берет воздух с улицы, через двойной дымоход. Котел полностью адаптирован к российским системам водо- и газоснабжения и выдерживает сильные перепады давления. Прибор работает на природном и на сжиженном газе. Настенная установка и компактные размеры позволят сэкономить пространство.
Преимущества
- Непрерывная электронная модуляция пламени
- Плавное электронное зажигание
- Котел Baxi ECO Four 24 F CSE46624354 - адаптирован к российским условиям
- Устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
- Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели)
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели)
- Манометр
- Автоматический байпас
- Постциркуляция насоса
- Фильтр на входе холодной воды
- Возможность подключения к солнечным коллекторам
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры
- Цифровая индикация температуры
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера
- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
- Электронная система самодиагностики
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера
- Ионизационный контроль пламени
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч)
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар)
- Система защиты от замерзания