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Газовый котел Baxi ECO FOUR 24 F
4.8
10
61 096 ₽
72 750 ₽
Газовые котлы
    Газовый котел Baxi ECO FOUR 24 F
    Арт. X13050195
    4.8
    10
    Газовый котел Baxi ECO FOUR 24 F

      Газовый котел Baxi ECO FOUR 24 F

      • -11 654 ₽
      61 096 ₽
      72 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. X13050195
      4.8
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип тяги
      		естественная
      Наличие насоса
      		Да
      Все характеристики
      • -11 654 ₽
      61 096 ₽
      72 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Котел газовый BAXI ECO FOUR 24 F – двухконтурный вариант, используется в частных системах отопления и водоснабжения (подготовка горячей воды) в загородных домах, коттеджах, на дачах и др. Закрытая камера сгорания полностью изолирует пламя от внешней среды и берет воздух с улицы, через двойной дымоход. Котел полностью адаптирован к российским системам водо- и газоснабжения и выдерживает сильные перепады давления. Прибор работает на природном и на сжиженном газе. Настенная установка и компактные размеры позволят сэкономить пространство.

        Преимущества

        • Непрерывная электронная модуляция пламени
        • Плавное электронное зажигание
        • Котел Baxi ECO Four 24 F CSE46624354 - адаптирован к российским условиям
        • Устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
        • Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали
        • Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
        • Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)
        • Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
        • Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком
        • Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели)
        • Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели)
        • Манометр
        • Автоматический байпас
        • Постциркуляция насоса
        • Фильтр на входе холодной воды
        • Возможность подключения к солнечным коллекторам
        • Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)
        • Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
        • Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры
        • Цифровая индикация температуры
        • Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера
        • Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
        • Электронная система самодиагностики
        • Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера
        • Ионизационный контроль пламени
        • Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
        • Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч)
        • Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике
        • Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания
        • Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя
        • Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар)
        • Система защиты от замерзания