Котел газовый Baxi FOURTECH 24 F

Газовый настенный котел Baxi FOURTECH 24 F - двухконтурный агрегат с закрытой камерой сгорания. Данный котел применяется как для отопления помещений и домов, так и для подготовки горячей воды. Предусмотрен расширительный бак на 6 литров. Первичный теплообменник изготовлен из меди с защитным покрытием, а вторичный - из нержавеющей стали. Для удобства контроля и изменения режима работы котел оснащен внешней панелью управления с дисплеем. Возможно подключение комнатного термостата. Система самодиагностики обеспечивает удобство обслуживания агрегата. Возможна перенастройка горелки для работы на сжиженном газе.



Преимущества