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Котел газовый Baxi FOURTECH 24 F
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Газовые котлы
    Котел газовый Baxi FOURTECH 24 F
    Арт. X130501213
    Котел газовый Baxi FOURTECH 24 F
    Котел газовый Baxi FOURTECH 24 F
      Котел газовый Baxi FOURTECH 24 F
      Котел газовый Baxi FOURTECH 24 F

      Котел газовый Baxi FOURTECH 24 F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501213

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип тяги
      		турбированные
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газовый настенный котел Baxi FOURTECH 24 F - двухконтурный агрегат с закрытой камерой сгорания. Данный котел применяется как для отопления помещений и домов, так и для подготовки горячей воды. Предусмотрен расширительный бак на 6 литров. Первичный теплообменник изготовлен из меди с защитным покрытием, а вторичный - из нержавеющей стали. Для удобства контроля и изменения режима работы котел оснащен внешней панелью управления с дисплеем. Возможно подключение комнатного термостата. Система самодиагностики обеспечивает удобство обслуживания агрегата. Возможна перенастройка горелки для работы на сжиженном газе.

        Преимущества

        • Двухконтурный агрегат, предназначенный для отопления помещений и подготовки горячей воды
        • Устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
        • Газовая система - непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
        • Закрытая камера сгорания
        • Запатентованная система регулирования подачи воздуха
        • Рассекатели пламени на горелке выполнены из нержавеющей стали
        • Возможна перенастройка горелки для работы на сжиженном газе
        • Гидравлическая система - гидравлическая группа из композитных материалов
        • Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)
        • Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
        • Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом
        • Энергосберегающий циркуляционный насос с встроенным автоматическим воздухоотводчиком
        • Манометр
        • Автоматический байпас
        • Постциркуляция насоса
        • Фильтр на входе холодной воды
        • Возможно подключение внешнего накопительного бойлера для горячей воды
        • Возможно подключение котла к солнечным коллекторам
        • Температурный контроль - два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85 °С и 30-45 °С (режим теплые полы)
        • Встроенная погодозависимая автоматика (возможно подключение датчика уличной температуры)
        • Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС
        • Цифровая индикация температуры
        • Возможно подключение комнатного термостата и программируемого таймера
        • Устройства контроля и безопасности - возможен вывод сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера
        • Ионизационный контроль пламени
        • Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 часа)
        • Предохранительный термостат для защиты от перегрева воды в первичном теплообменнике
        • Датчик тяги для безопасности удаления продуктов сгорания (пневмореле)
        • Прессостат в системе отопления - срабатывает при недостаточном давлении воды
        • Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм)
        • Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС