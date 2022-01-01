Котел газовый Baxi FOURTECH 24 F
Арт. X130501213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Тип тяги
|турбированные
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
- Газовый настенный котел Baxi FOURTECH 24 F - двухконтурный агрегат с закрытой камерой сгорания. Данный котел применяется как для отопления помещений и домов, так и для подготовки горячей воды. Предусмотрен расширительный бак на 6 литров. Первичный теплообменник изготовлен из меди с защитным покрытием, а вторичный - из нержавеющей стали. Для удобства контроля и изменения режима работы котел оснащен внешней панелью управления с дисплеем. Возможно подключение комнатного термостата. Система самодиагностики обеспечивает удобство обслуживания агрегата. Возможна перенастройка горелки для работы на сжиженном газе.
Преимущества
- Двухконтурный агрегат, предназначенный для отопления помещений и подготовки горячей воды
- Устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
- Газовая система - непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
- Закрытая камера сгорания
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха
- Рассекатели пламени на горелке выполнены из нержавеющей стали
- Возможна перенастройка горелки для работы на сжиженном газе
- Гидравлическая система - гидравлическая группа из композитных материалов
- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
- Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом
- Энергосберегающий циркуляционный насос с встроенным автоматическим воздухоотводчиком
- Манометр
- Автоматический байпас
- Постциркуляция насоса
- Фильтр на входе холодной воды
- Возможно подключение внешнего накопительного бойлера для горячей воды
- Возможно подключение котла к солнечным коллекторам
- Температурный контроль - два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85 °С и 30-45 °С (режим теплые полы)
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможно подключение датчика уличной температуры)
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС
- Цифровая индикация температуры
- Возможно подключение комнатного термостата и программируемого таймера
- Устройства контроля и безопасности - возможен вывод сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера
- Ионизационный контроль пламени
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 часа)
- Предохранительный термостат для защиты от перегрева воды в первичном теплообменнике
- Датчик тяги для безопасности удаления продуктов сгорания (пневмореле)
- Прессостат в системе отопления - срабатывает при недостаточном давлении воды
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм)
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС