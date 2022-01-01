Котел газовый Baxi MAIN 5 14 FI

Преимущества

Двухконтурный агрегат с закрытой камерой сгорания

Котел адаптирован к российским условиям эксплуатации

Газовая система

Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС

Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 4 мбар в диапазоне питающего напряжения 170-270 В

Повышенная адаптивность котла к условиям, отличающимся от нормированных

Плавное электронное зажигание

Рассекатели пламени горелки сделаны из нержавеющей стали

Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе

Гидравлическая система

Битермический теплообменник

Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком

Поплавковый датчик протока горячей воды

Манометр

Автоматический байпас

Фильтр на входе холодной воды

Постциркуляция насоса

Температурный контроль

Два диапазона регулирования температуры в системе отопления 35-80 и 35-45 градусов (режим "теплые полы")

Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)

Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС

Цифровая индикация температуры

Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера

Устройства контроля и безопасности

Электронная защита от образования накипи

Возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера

Ионизационный контроль наличия пламени;

Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)

Защитный термостат от перегрева воды в теплообменнике

Обновленная система контроля тяги по току ионизации и температуре дымовых газов с вентилятором регулируемой производительности

Прессостат в системе отопления срабатывает при недостатке давления воды

Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар.)

Система защиты от замерзания

Газовый настенный котел Baxi MAIN 5 14 Fi - надежное устройство для отопления и горячего водоснабжения. Данный агрегат оснащен закрытой камерой сгорания. Благодаря наличию вентилятора возможен забор воздуха с улицы и использование коаксиальной трубы. Котел имеет класс защиты корпуса X5D. Панель управления оснащена дисплеем для удобства регулировки и контроля параметров работы агрегата. Электронная модуляция пламени обеспечивает экономичный расход топлива и поддержание постоянной комфортной температуры отопления.