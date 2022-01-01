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Котел газовый Baxi Main Four 24
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Газовые котлы
    Котел газовый Baxi Main Four 24
    Арт. X130501116
    Котел газовый Baxi Main Four 24

      Котел газовый Baxi Main Four 24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501116

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип тяги
      		естественная
      Наличие насоса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газовый настенный котел Baxi Main Four 24 применяется не только для отопления, но и для горячего водоснабжения. Для удобства управления и обслуживания модель оснащена дисплеем, на котором отображаются параметры работы котла. Предусмотрено два диапазона регулирования температуры в системе отопления 35-80°С и 35-45°С (режим теплые полы).

        Преимущества

        • Двухконтурный агрегат с открытой камерой сгорания
        • Котел адаптирован к российским условиям эксплуатации

        Газовая система

        • Агрегат устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
        • Рассекатели пламени горелки изготовлены из нержавеющей стали
        • Запатентованная система регулирования подачи воздуха
        • Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе

        Гидравлическая система

        • Битермический теплообменник
        • Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
        • Манометр
        • Автоматический байпас
        • Фильтр на входе холодной воды;
        • Постциркуляция насоса.

        Температурный контроль

        • Два диапазона регулирования температуры в системе отопления35-80°С и 35-45°С (режим теплые полы)
        • Встроенная погодозависимая автоматика (возможно подключение датчика уличной температуры)
        • Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС (при помощи накладных датчиков температуры NTC)
        • Цифровая индикация температуры
        • Возможно подключение программируемого таймера

        Устройства контроля и безопасности

        • Электронная защита от образования накипи
        • Возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера
        • Ионизационный контроль наличия пламени
        • Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 часа)
        • Защитный термостат от перегрева воды в теплообменнике
        • Датчик тяги для безопасного удаления продуктов сгорания
        • Прессостат в системе отопления срабатывает при недостатке давления воды
        • Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм)
        • Система защиты от замерзания