Котел газовый Baxi Main Four 24
Арт. X130501116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Тип тяги
|естественная
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Наличие насоса
|Нет
- Газовый настенный котел Baxi Main Four 24 применяется не только для отопления, но и для горячего водоснабжения. Для удобства управления и обслуживания модель оснащена дисплеем, на котором отображаются параметры работы котла. Предусмотрено два диапазона регулирования температуры в системе отопления 35-80°С и 35-45°С (режим теплые полы).
Преимущества
- Двухконтурный агрегат с открытой камерой сгорания
- Котел адаптирован к российским условиям эксплуатации
Газовая система
- Агрегат устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
- Рассекатели пламени горелки изготовлены из нержавеющей стали
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
Гидравлическая система
- Битермический теплообменник
- Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Манометр
- Автоматический байпас
- Фильтр на входе холодной воды;
- Постциркуляция насоса.
Температурный контроль
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления35-80°С и 35-45°С (режим теплые полы)
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможно подключение датчика уличной температуры)
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС (при помощи накладных датчиков температуры NTC)
- Цифровая индикация температуры
- Возможно подключение программируемого таймера
Устройства контроля и безопасности
- Электронная защита от образования накипи
- Возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера
- Ионизационный контроль наличия пламени
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 часа)
- Защитный термостат от перегрева воды в теплообменнике
- Датчик тяги для безопасного удаления продуктов сгорания
- Прессостат в системе отопления срабатывает при недостатке давления воды
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм)
- Система защиты от замерзания