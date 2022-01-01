Котел газовый Baxi Main Four 24

Газовый настенный котел Baxi Main Four 24 применяется не только для отопления, но и для горячего водоснабжения. Для удобства управления и обслуживания модель оснащена дисплеем, на котором отображаются параметры работы котла. Предусмотрено два диапазона регулирования температуры в системе отопления 35-80°С и 35-45°С (режим теплые полы).



Преимущества

Двухконтурный агрегат с открытой камерой сгорания

Котел адаптирован к российским условиям эксплуатации

Газовая система

Агрегат устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар

Рассекатели пламени горелки изготовлены из нержавеющей стали

Запатентованная система регулирования подачи воздуха

Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе

Гидравлическая система

Битермический теплообменник

Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком

Манометр

Автоматический байпас

Фильтр на входе холодной воды;

Постциркуляция насоса.

Температурный контроль

Два диапазона регулирования температуры в системе отопления35-80°С и 35-45°С (режим теплые полы)

Встроенная погодозависимая автоматика (возможно подключение датчика уличной температуры)

Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС (при помощи накладных датчиков температуры NTC)

Цифровая индикация температуры

Возможно подключение программируемого таймера

Устройства контроля и безопасности