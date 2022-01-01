Котел газовый Baxi Main Four 240 F

Котел MAIN Four - это четвертое поколение настенных газовых котлов от компании BAXI, являющееся продолжением широко известной в России серии MAIN Digit. Благодаря компактным размерам котел MAIN Four может быть легко установлен в любых условиях ограниченного пространства. Новая цифровая панель управления с широким жидкокристаллическим дисплеем и кнопочным управлением делает проверку работы котла легкой: ясные и простые символы позволяют показывать все неисправности системы.



Преимущества

Газовая система

Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС

Плавное электронное зажигание

Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар

Рассекатели пламени горелки сделаны из нержавеющей стали

Запатентованная система регулирования подачи воздуха

Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе

Гидравлическая система

Битермический теплообменник

Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком

Манометр

Автоматический байпас

Фильтр на входе холодной воды

Постциркуляция насоса

Температурный контроль

Два диапазона регулирования температуры в системе отопления 35-80°С и 35-45°С (режим «теплые полы»)

Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)

Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС (при помощи накладных датчиков температуры (тип NTC)

Цифровая индикация температуры

Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера

Устройства контроля и безопасности