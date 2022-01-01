Котел газовый Baxi Main Four 240 F
Арт. X13050197
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|Италия
|
Тип тяги
|естественная
|
Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
- Котел MAIN Four - это четвертое поколение настенных газовых котлов от компании BAXI, являющееся продолжением широко известной в России серии MAIN Digit. Благодаря компактным размерам котел MAIN Four может быть легко установлен в любых условиях ограниченного пространства. Новая цифровая панель управления с широким жидкокристаллическим дисплеем и кнопочным управлением делает проверку работы котла легкой: ясные и простые символы позволяют показывать все неисправности системы.
Преимущества
Газовая система
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
- Плавное электронное зажигание
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
- Рассекатели пламени горелки сделаны из нержавеющей стали
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
Гидравлическая система
- Битермический теплообменник
- Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Манометр
- Автоматический байпас
- Фильтр на входе холодной воды
- Постциркуляция насоса
Температурный контроль
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления 35-80°С и 35-45°С (режим «теплые полы»)
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС (при помощи накладных датчиков температуры (тип NTC)
- Цифровая индикация температуры
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера
Устройства контроля и безопасности
- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
- Электронная защита от образования накипи
- Возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера
- Ионизационный контроль наличия пламени
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
- Защитный термостат от перегрева воды в теплообменнике
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.)
- Система защиты от замерзания