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Котел газовый Baxi Main Four 240 F
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Газовые котлы
    Котел газовый Baxi Main Four 240 F
    Арт. X13050197
    Котел газовый Baxi Main Four 240 F

      Котел газовый Baxi Main Four 240 F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13050197

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Котел MAIN Four - это четвертое поколение настенных газовых котлов от компании BAXI, являющееся продолжением широко известной в России серии MAIN Digit. Благодаря компактным размерам котел MAIN Four может быть легко установлен в любых условиях ограниченного пространства. Новая цифровая панель управления с широким жидкокристаллическим дисплеем и кнопочным управлением делает проверку работы котла легкой: ясные и простые символы позволяют показывать все неисправности системы.

        Преимущества

        Газовая система

        • Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
        • Плавное электронное зажигание
        • Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
        • Рассекатели пламени горелки сделаны из нержавеющей стали
        • Запатентованная система регулирования подачи воздуха
        • Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе

        Гидравлическая система

        • Битермический теплообменник
        • Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
        • Манометр
        • Автоматический байпас
        • Фильтр на входе холодной воды
        • Постциркуляция насоса

        Температурный контроль

        • Два диапазона регулирования температуры в системе отопления 35-80°С и 35-45°С (режим «теплые полы»)
        • Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
        • Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС (при помощи накладных датчиков температуры (тип NTC)
        • Цифровая индикация температуры
        • Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера

        Устройства контроля и безопасности

        • Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
        • Электронная защита от образования накипи
        • Возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера
        • Ионизационный контроль наличия пламени
        • Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
        • Защитный термостат от перегрева воды в теплообменнике
        • Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания
        • Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды
        • Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.)
        • Система защиты от замерзания