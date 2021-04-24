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Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-24K
5.0
3
59 150 ₽
Газовые котлы
    Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-24K
    Арт. X130501274
    5.0
    3
    Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-24K

      Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-24K

      59 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Арт. X130501274
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Buderus
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип тяги
      		естественная
      Наличие насоса
      		Нет
      Все характеристики
      59 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-24K - предназначен для систем горячего водоснабжения и отопления в частных домах, коттеджах, квартирах и других жилых помещениях. В качестве топлива используется сжиженный и природный газ, котел также использует электроэнергию для электронного управления (панель с кнопками и дисплеем). Настенная установка экономит полезное пространство помещения. Многоступенчатая защита: газ-контроль, от перегрева, от замерзания, от блокировки насоса. Котел BUDERUS U072 24K имеет закрытую камеру сгорания, которая берет кислород непосредственно с улицы через дымоход.

        Преимущества

        • Двухконтурный агрегат с закрытой камерой сгорания
        • Неприхотливость к перепадам напряжения
        • Устойчивость работы при перепадах давления газа
        • Модулируемый вентилятор
        • Защищенность от замерзания
        • Котел адаптирован к российским условиям
        • Электронное зажигание
        • Контроль пламени при помощи ионизационного электрода