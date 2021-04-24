Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-24K
Арт. X130501274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Тип тяги
|естественная
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Наличие насоса
|Нет
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- Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-24K - предназначен для систем горячего водоснабжения и отопления в частных домах, коттеджах, квартирах и других жилых помещениях. В качестве топлива используется сжиженный и природный газ, котел также использует электроэнергию для электронного управления (панель с кнопками и дисплеем). Настенная установка экономит полезное пространство помещения. Многоступенчатая защита: газ-контроль, от перегрева, от замерзания, от блокировки насоса. Котел BUDERUS U072 24K имеет закрытую камеру сгорания, которая берет кислород непосредственно с улицы через дымоход.
Преимущества
- Двухконтурный агрегат с закрытой камерой сгорания
- Неприхотливость к перепадам напряжения
- Устойчивость работы при перепадах давления газа
- Модулируемый вентилятор
- Защищенность от замерзания
- Котел адаптирован к российским условиям
- Электронное зажигание
- Контроль пламени при помощи ионизационного электрода