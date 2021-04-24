Преимущества

Двухконтурный агрегат с закрытой камерой сгорания

Неприхотливость к перепадам напряжения

Устойчивость работы при перепадах давления газа

Модулируемый вентилятор

Защищенность от замерзания

Котел адаптирован к российским условиям

Электронное зажигание

Контроль пламени при помощи ионизационного электрода

Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-24K - предназначен для систем горячего водоснабжения и отопления в частных домах, коттеджах, квартирах и других жилых помещениях. В качестве топлива используется сжиженный и природный газ, котел также использует электроэнергию для электронного управления (панель с кнопками и дисплеем). Настенная установка экономит полезное пространство помещения. Многоступенчатая защита: газ-контроль, от перегрева, от замерзания, от блокировки насоса. Котел BUDERUS U072 24K имеет закрытую камеру сгорания, которая берет кислород непосредственно с улицы через дымоход.