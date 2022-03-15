Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-12S
Арт. X130501321
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
С этим товаром смотрят
- Одноконтурный газовый котел Конорд КСц Г 12s является превосходным отопительным прибором, широко применяющимся в жилых и административных комплексах. Котлы газовые КСц Г 12s отличаются невероятной стойкостью и мощностью, обеспечивающей длительную исправную службу. Одного котла на двенадцать килоВатт хватит для обогрева площади более ста квадратных метров. Управление котлом Конорд КСц Г 12 s производится механически, что облегчает его обслуживание, а отсутствие электронного наполнения значительно уменьшает его энергопотребление. Он безопасен, бесшумен, имеет небольшой вес и оснащен встроенным термометром, позволяющим следить за текущим температурным показателем.
Преимущества
- Портативность
- Простота работы и сервиса
- Безопасность
- Тишина
- Производительность
- Имеются термометр и газ-контроль
Комплектация
- Котел в упаковке
- Руководство по эксплуатации