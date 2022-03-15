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Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-12S
5.0
2
26 570 ₽
27 250 ₽
Газовые котлы
    Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-12S
    Арт. X130501321
    5.0
    2
    Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-12S

      Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-12S

      • -680 ₽
      26 570 ₽
      27 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Арт. X130501321
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Конорд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      • -680 ₽
      26 570 ₽
      27 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Одноконтурный газовый котел Конорд КСц Г 12s является превосходным отопительным прибором, широко применяющимся в жилых и административных комплексах. Котлы газовые КСц Г 12s отличаются невероятной стойкостью и мощностью, обеспечивающей длительную исправную службу. Одного котла на двенадцать килоВатт хватит для обогрева площади более ста квадратных метров. Управление котлом Конорд КСц Г 12 s производится механически, что облегчает его обслуживание, а отсутствие электронного наполнения значительно уменьшает его энергопотребление. Он безопасен, бесшумен, имеет небольшой вес и оснащен встроенным термометром, позволяющим следить за текущим температурным показателем.

        Преимущества

        • Портативность
        • Простота работы и сервиса
        • Безопасность
        • Тишина
        • Производительность
        • Имеются термометр и газ-контроль

        Комплектация

        • Котел в упаковке
        • Руководство по эксплуатации